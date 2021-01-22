Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих

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danilov 22 Января 2021 в 18:09:47
«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке.
По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет.
Также в пятницу российский лидер внес на рассмотрение парламентариев законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.
https://lenta.ru/news/2021/01/22/vozrast/
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