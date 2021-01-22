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Политика
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих
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danilov 22 Января 2021 в 18:09:47
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.



«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет.

Также в пятницу российский лидер внес на рассмотрение парламентариев законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.

https://lenta.ru/news/2021/01/22/vozrast/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 22.01.2021 в 19:36:53   # 770501
Ай молодес какой же молодес . Да здравствует Леонид Ильич а нет Михал Иваныч. А что на это скажет великий маг и чародей илюзиососист мал иваныч.
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  старик 22.01.2021 в 19:40:46   # 770504
В СССР из кабинетов выносили на кладбище.
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  строитель 22.01.2021 в 20:09:18   # 770507
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  Ал 22.01.2021 в 20:52:38   # 770509
От мала уже даже конферансье сбежал раз он сам себя объявляет?
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  Samborz 22.01.2021 в 21:25:06   # 770512
Пля , да что происходит? Он сам себя закапывает такими решениями. Всё что ни закон то всё в интересы себя любимых. Тьфу. Не судите строго это моё, сугубо личное мнение. Я был о нём другого мнения.
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