Новый вице-министр культуры как один из видных представителей эры судорожного накопления и гламурного потребления

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Гость 25 Января 2021 в 12:12:28
Мы живём ради того, чтобы было "вау". Зачем женщина красится? Зачем мы покупаем одежду? Чтобы было "вау!".
Молодой прогрессивный аким скоро нашел ответ на один из "вечных вопросов" человечества. Потому и востребован был всегда, и мудр не по годам. Также, судя по цитате, он верный последователь "концепции вау-факторов" из романа постмодерниста Виктора ПЕЛЕВИНА "Generation "П".
В обществе потребления, уверен прозаик, "человек человеку уже давно не волк. Человек человеку даже не имиджмейкер, не дилер, не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек человеку вау – и не человеку, а такому же точно вау".
Новый вице-министр культуры Казахстана как один из видных представителей общества потребления быстро уловил суть этого "вау". Вопрос о смысле жизни для него закрыт. Пока поступают вау-импульсы, этой вечной проблемой можно не заморачиваться.
Виктор Пелевин называет вау-импульсы сигналами, побуждающими зарабатывать и тратить деньги. Попутно они вытесняют из головы всё, что не связано с деньгами.
Один вау-импульс побуждает человека к поглощению денег; другой - к акту безудержной траты, причем удовольствие приносит сам факт траты, а не обладания; третий вау-импульс служит защитным механизмом для Oranus, отключая сознание и обеспечивая полное игнорировании любых понятий, не относящихся к деньгам:
"Как описал свои видения один брокер с Лондонской биржи: "Мир - это место, где бизнес встречает деньги".
По Пелевину Oranus - это человеческое общество, живой организм, где "бабло" - его основная жизненная сущность. Люди в этой концепции - клетки и нервная система, а массмедиа — переносчики нервных импульсов.
Сам человек в такой парадигме всё оценивает в деньгах – заработанных или потраченных. Он зависим от определённых симулякров (лат. simulacrum, simulo — "изображение", "делать вид, притворяться"), навязанных СМИ, рекламой и маркетинговыми стратегиями.
Они создают образ потребительского счастья и счастливого человека, который нашёл свой главный кайф в обладании. Чтобы соответствовать и производить должное впечатление, он вынужден покупать шмотки, аксессуары, авто, женщин определённого класса. И удовольствие приносит сам факт траты, а не обладания, рассуждает пелевинский герой.
Еще Виктор Пелевин, исследуя в романе становление власти и бизнеса в постсоветской России, сформулировал "основной экономический закон постсоциалистической формации: первоначальное накопление капитала является в ней также и окончательным".
Впервые "Generation "П" был опубликован в 1999 году. Писателя тогда сильно занимала и тема национальной идеи. В итоге главный герой романа Вавилен Татарский выводит "лишь одну стоящую мысль относительно национальной идеи: "Антирусский заговор, безусловно, существует - проблема только в том, что в нём участвует всё взрослое население России".
В 2000-х годах на вопрос журналиста, нашёл ли писатель национальную идею, Виктор Пелевин ответит: "Конечно. Это и есть Путин". Сразу оговорюсь, что не нахожу в новом вице-министре культуры нашу национальную идею, тем более "казахстанскую мечту", хотя какие-то тренды, поведенческие модели и речевые модули он задавать пытался. Но это было совершенно в другой жизни.
Как и ответ Пелевина, прозвучавший еще за 20 лет до Covid-19 и "обнуления" всех путинских президентских сроков.
Геленджикский дворец, меч-кладенец, "волшебный ларец" и народный протест еще впереди.
Вау! То был расцвет эры судорожного накопления и гламурного потребления:
"А иначе, зачем на земле этой грешной живу"?
https://ratel.kz/outlook/vau_faktor_gabidully_abdrahimova
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Васяй от 25.01.2021 11:12:03
А Кеды все равно его любит!
А Кеды все равно его любит!
Сердцу не прикажешь !