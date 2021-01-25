Прилетело откуда не ждали
danilov 25 Января 2021 в 12:10:53
Посол Макфол вчера в пылу радости от протестов в России сравнил Навального с Манделой и Мартином Лютером Кингом. Возмездие от сторонников BLM пришло быстро. Тайрелл Старр - журналист и науч.сотрудник Атлантического Совета (в симпатиях к Москве сложно заподозрить) сначала предложил Макфолу удалить аккаунт за профнепригодностью как эксперта по России, потом рассказал что Навальный расист и что США его поддерживают в борьбе с Россией просто потому что он белый и закончил тем, что всю американскую русистику пора бы обновить и добавить в эту сферу черных братьев, ибо то, как белые освещают события в России, мрак и позор.