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Политика
Путин прокомментировал расследование Навального о дворце
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danilov 25 Января 2021 в 22:13:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 25.01.2021 в 23:25:33   # 770723
У задавшего вопрос студента морда лица будущего единороса.
А ответ абсолютно предсказуем. По таким делам Путин дока )) Чисто уркаганская позиция - полное отрицание.
Но голос все-таки уже немного дрожит.
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  Ал 25.01.2021 в 23:40:02   # 770728
Эксперт по физиогномике и "Рашке" подтянулся. )))

Разве что в собственном доме навести порядок не спешит...
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  Skype 25.01.2021 в 23:47:21   # 770730
Свое не пахнет
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  walker 25.01.2021 в 23:49:13   # 770731
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
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  walker 25.01.2021 в 23:50:09   # 770733
Палится )))
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  Ал 25.01.2021 в 23:52:53   # 770734
С явным пристрастием обсуждать допускаемые движком сайта коррекции текста у оппонентов при отсутствии реакции на точно такие же действия своих едино"мышленников" это лицемерие или что-то другое? ©
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  walker 25.01.2021 в 23:53:58   # 770735
)))
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  walker 25.01.2021 в 23:54:58   # 770737
Оппонентом возомнил )))
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  Ал 25.01.2021 в 23:58:31   # 770740
Высокомерный нацик, задирая нос свое рыло не разбей... )))
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  walker 26.01.2021 в 00:19:05   # 770746
Цитата: walker от 25.01.2021 17:49:13
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?

Короче, погуглил и получается, что у пациента сильно развит рептильный мозг. Движения на уровне рефлексов. Осознанная реакция запоздалая, с ярко выраженной эмоциональной окраской.Лимбическая часть тоже видать увеличена.
А вот с неокортексом похоже проблемы.
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  Ал 26.01.2021 в 00:26:51   # 770747
Эксперту, однако, Гуголь понадобился.
По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.
Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.
При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...
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  Ал 26.01.2021 в 00:45:52   # 770749
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  Panasonic 26.01.2021 в 07:54:59   # 770761
Цитата: Ал от 25.01.2021 18:26:51
Эксперту, однако, Гуголь понадобился.
По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.
Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.
При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...

А тебе для твоих говнокартинок с говноссылками поисковик не нужен? Ты сам рисуешь свои мысли? Не тут-то было.

Ты же ставишь ярлыки оппонентам. Но тебе для этого диплом не нужен, смотрю.

И да, мы тебя не рассматриваем как оппонента, не обольщайся. Ты для нас лишь психически больной, над которым можно поиздеваться на досуге.
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  Panasonic 26.01.2021 в 07:58:24   # 770762
Цитата: walker от 25.01.2021 17:49:13
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?

Для него смысл всей его никчемной жизни - это побыстрее ответить своим "надзирателям". Как, и что ответить - неважно. Важно поскорее дать ответ. А потом он уже обдумывает, чем бы дополнить свой говноответ. А так как мозг у него периодически отключается, то и мысли к нему прерывисто приходят. Вот и редактирует один и тот же пост по несколько раз.

P.S. Мне для этого диагноза диплом не понадобился.
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  Panasonic 26.01.2021 в 08:02:26   # 770763
Цитата: Ал от 25.01.2021 18:45:52

Все уже видели эту картинку. Никто не заценил. Так что узбагойзя.
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  stasik02 26.01.2021 в 08:46:18   # 770768
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  Ара горный 26.01.2021 в 09:35:48   # 770773
Quote:
Ты для нас лишь психически больной, над которым можно поиздеваться на досуге.


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