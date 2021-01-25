Путин прокомментировал расследование Навального о дворце

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danilov 25 Января 2021 в 22:13:09
Комментарии, по рейтингу, по дате
А ответ абсолютно предсказуем. По таким делам Путин дока )) Чисто уркаганская позиция - полное отрицание.
Но голос все-таки уже немного дрожит.
Разве что в собственном доме навести порядок не спешит...
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
Цитата: walker от 25.01.2021 17:49:13
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
Короче, погуглил и получается, что у пациента сильно развит рептильный мозг. Движения на уровне рефлексов. Осознанная реакция запоздалая, с ярко выраженной эмоциональной окраской.Лимбическая часть тоже видать увеличена.
А вот с неокортексом похоже проблемы.
По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.
Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.
При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...
Цитата: Ал от 25.01.2021 18:26:51
Эксперту, однако, Гуголь понадобился.
По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.
Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.
При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...
Эксперту, однако, Гуголь понадобился.
По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.
Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.
При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...
А тебе для твоих говнокартинок с говноссылками поисковик не нужен? Ты сам рисуешь свои мысли? Не тут-то было.
Ты же ставишь ярлыки оппонентам. Но тебе для этого диплом не нужен, смотрю.
И да, мы тебя не рассматриваем как оппонента, не обольщайся. Ты для нас лишь психически больной, над которым можно поиздеваться на досуге.
Цитата: walker от 25.01.2021 17:49:13
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
Несколько раз редактировать один камент - это сильнО.
Окончательная мысль формируется после не совсем осознанных движений пальцев по клавиатуре. Или что-то другое?
Для него смысл всей его никчемной жизни - это побыстрее ответить своим "надзирателям". Как, и что ответить - неважно. Важно поскорее дать ответ. А потом он уже обдумывает, чем бы дополнить свой говноответ. А так как мозг у него периодически отключается, то и мысли к нему прерывисто приходят. Вот и редактирует один и тот же пост по несколько раз.
P.S. Мне для этого диагноза диплом не понадобился.
Цитата: Ал от 25.01.2021 18:45:52
Все уже видели эту картинку. Никто не заценил. Так что узбагойзя.
Ара горный 26.01.2021 в 09:35:48 # 770773
Ты для нас лишь психически больной, над которым можно поиздеваться на досуге.