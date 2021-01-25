Путин прокомментировал расследование Навального о дворце

Эксперту, однако, Гуголь понадобился.По всей видимости в его заскорузлых шаблонах ответа не нашлось.Однако есть основания полагать что он и во всем остальном лишь на подтверждающие его предрассудки "знания" поисковиков полагается.При этом до подонка с явными признаками пещерного национализма не дошло что лечиться по советам интернета опасно, а ставить диагнозы могут лишь дипломированные специалисты...