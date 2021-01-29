Китай не будет признавать британские заморские паспорта жителей Гонконга — МИД КНР

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Января 2021 в 08:35:20
"Великобритания нарушает свое обещание, предпочитая настойчиво и постоянно раскручивать вопрос о паспортах BN (O), чтобы вмешиваться в дела Сянгана и внутренние дела Китая", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя решение Великобритании начать с 31 января прием заявлений на получение британского гражданства с паспортом BN (O). Речь идет о жителях Сянгана, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.
***
Помните полугодичную эпопею "Вот сейчас ребятам, вышедшим на баррикады в Гонконге, подарят британские паспорта и все поедут безбедно жить в Лондон"?
Короче не просто не подарили, а задрали до той степени, что Китай отменил имеющиеся BN(O) недопаспорта - их теперь в аэропорту/порту не предъявить, чтобы из Гонконга выехать.
Схема с "Китай признаёт колониальный устаревший документ недобританского недогражданина наравне со своим паспортом" существовала исключительно по доброй воле Пекина, поэтому различные угрозы что-то сделать, базирующиеся на некорректном использовании этой доброй воли - это, мягко говоря, заранее обречённая тема была.
Как принято в китайской дипломатии, в рамках буддистского принципа "понимание нужно только для действия", ждали долго, а сделали быстро. 31 число - это завтра.
"Вот как бы и усё".
Комментарии, по рейтингу, по дате