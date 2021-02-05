МИД РФ озабочен преследованием участников штурма Капитолия

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danilov 05 Февраля 2021 в 10:24:42
Представитель МИД подчеркнула, что объективность правоохранительных органов США вызывает сомнения, поскольку они "действуют в соответствии с политическим заказом и установками нынешней администрации, которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародерами". "А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения", - сказала Захарова.
Она отметила, что послы стран ЕС никак не реагировали на риторику Вашингтона в отношении граждан США. "Нет, а зря", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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