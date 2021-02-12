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Политика
Иран начал переговоры о постоянном членстве в ЕАЭС
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danilov 11 Февраля 2021 в 23:20:07
Иран осуществит подготовительные шаги для вступления в ЕАЭС в качестве постоянного члена, сообщил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По итогам визита в Москву он сообщил, что Тегеран «начал переговоры о постоянном членстве» в ЕАЭС и «через две недели» проведет «подготовительные меры», передает РИА «Новости».

Напомним, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщал, что в феврале стартуют переговоры с Тегераном о постоянной зоне свободной торговли. В 2018 году в Астане было подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 12.02.2021 в 02:27:23   # 771868
о, готовьтесь к машинам на иранском учете теперь
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