Иран начал переговоры о постоянном членстве в ЕАЭС

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danilov 11 Февраля 2021 в 23:20:07
По итогам визита в Москву он сообщил, что Тегеран «начал переговоры о постоянном членстве» в ЕАЭС и «через две недели» проведет «подготовительные меры», передает РИА «Новости».
Напомним, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев сообщал, что в феврале стартуют переговоры с Тегераном о постоянной зоне свободной торговли. В 2018 году в Астане было подписано временное соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.