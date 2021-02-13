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danilov 13 Февраля 2021 в 17:25:05
Кремль: необходимо быть готовым заменить любую свою жизненно важную инфраструктуру элементами, которых она может лишиться из-за санкций.
Германия обескуражена готовностью России разорвать связи с ЕС в случае удара санкциями
Берлин (Рейтер) - Министерство иностранных дел Германии в пятницу назвало “обескураживающими” комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва готова разорвать отношения с Евросоюзом, если блок ударит по ней новыми экономическими санкциями. “Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны”, - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине. Представитель правительства Штеффен Зайберт добавил: “Я могу только подчеркнуть это.” Пресс-секретарь Министерства обратила внимание на высказывания министра иностранных дел Хейко Мааса, который не исключил новых санкций, но в то же время подчеркнул важность диалога с Россией. Отношения между Россией и Западом вновь оказались под давлением в связи с арестом и заключением в тюрьму критика Кремля Алексея Навального, что вызвало разговоры о возможных новых санкциях.
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Цитата: Сымбат87 от 13.02.2021 12:41:39
Если разорвутся связи, то Навального надо пристрелить!!! Китай бы Дааавноо это сделал.
Если разорвутся связи, то Навального надо пристрелить!!! Китай бы Дааавноо это сделал.
С какой стати? Пусть лес валит, отрабатывает!
Пресс-секретарь Министерства обратила внимание на высказывания министра иностранных дел Хейко Мааса, который не исключил новых санкций, но в то же время подчеркнул важность диалога с Россией.То есть я буду бить морду соседу, но при этом буду вести с ним диалог, извращенцы мать их!