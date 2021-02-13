Если разорвутся связи, то Навального надо пристрелить!!! Китай бы Дааавноо это сделал.

Пресс-секретарь Министерства обратила внимание на высказывания министра иностранных дел Хейко Мааса, который не исключил новых санкций, но в то же время подчеркнул важность диалога с Россией.