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Политика
В Турции показали карту с зонами турецких интересов
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danilov 13 Февраля 2021 в 18:13:23
К 2050 году Турция значительно расширит сферу своего влияния. Карту с расширением зон турецких интересов, которое спрогнозировала американская компания Stratfor, показал турецкий государственный телеканал TRT1.

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  Пастафариан 13.02.2021 в 18:36:23   # 771968
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  Galym 13.02.2021 в 19:58:23   # 771982
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  Эндрю 13.02.2021 в 20:31:50   # 771983
Америка спрогнозировала , ну ну, вот америке это и нужно, а не Турции.
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