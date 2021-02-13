▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
В Турции показали карту с зонами турецких интересов
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 13 Февраля 2021 в 18:13:23
К 2050 году Турция значительно расширит сферу своего влияния. Карту с расширением зон турецких интересов, которое спрогнозировала американская компания Stratfor, показал турецкий государственный телеканал TRT1.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Пастафариан
13.02.2021 в 18:36:23
# 771968
поощрить (4)
|
покарать
Galym
13.02.2021 в 19:58:23
# 771982
Цитата:
Пастафариан
от
13.02.2021 12:36:23
Правильную дорогу подсказали, товарищ!!!
поощрить
|
покарать
Эндрю
13.02.2021 в 20:31:50
# 771983
Америка спрогнозировала
, ну ну, вот америке это и нужно, а не Турции.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь