В МИД РК ответили на резолюцию Европарламента о нарушениях прав и свобод в Казахстане

Цитата: Маке0912 от



Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.

Истинных патриотов у нас достаточно.

Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.Истинных патриотов у нас достаточно.

Настолько достаточно, что вы их даже назвать не можете? И Аблязов здесь действительно ни при чем, но в качестве примера подойдет. Что это вы так возбудились? Может я с вашим списочком политзаключенных соглашусь безоговорочно, а может и нет... А может вы считаете, что человек с метлой не может быть патриотом?