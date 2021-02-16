В МИД РК ответили на резолюцию Европарламента о нарушениях прав и свобод в Казахстане

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danilov 16 Февраля 2021 в 14:13:52
По словам Айбека Смадиярова, эта резолюция содержит «предвзятую», тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в Республике Казахстан.
«По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми недостоверной информацией деструктивных кругов.
Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства».
Учитывая то, что государства-члены Европейского Союза поддерживают инициированные Главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке.
- В таком случае, что Вы можете сказать о механизмах подготовки данной резолюции?
- Нам известно, что некоторые резолюции в Брюсселе принимаются евродепутатами «автоматически», без тщательной проверки фактов или изучения сути вопроса. В этой связи нас не удивляет тот факт, что новая резолюция изобилует множеством «старых кейсов», которые традиционно «кочуют» из одного документа в другой.
Также понимаем, что ряд европарламентариев, несмотря на положительное мнение в отношении актуальных тенденций в развитии нашей страны, проголосовали за принятие данной резолюции в соответствии с практикой внутрипартийной дисциплины.
Признательны тем объективно настроенным евродепутатам, благодаря которым в резолюциипризнаны объективные изменения в Казахстане. В частности, отмечается создание Высшего совета по реформам и объявление казахстанскими властями нового этапа реформ, в частности, по вопросам правоприменительной практики, развития судебной системы и приоритета прав человека.
Также приветствуется отмена Казахстаном смертной казни и ратификация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Положительно оценивается решение казахстанских властей о пересмотре и отмене решения налоговых органов по взысканию штрафов и ограничению деятельности ряда НПО, о чем было объявлено 3 февраля 2021 года.
- Как Вы оцениваете перспективы дальнейшего взаимодействия с Европарламентом?
- Казахстан готов продолжить работу с Европейским Парламентом, в том числе через такой значимый инструмент взаимодействия как Комитет межпарламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Вместе с тем, для нас очень важно, чтобы соответствующий диалог был честным и взаимоуважительным.
Ранее ряд зарубежных экспертов высоко оценили широкомасштабные политические реформы, принятые Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства».
В частности, в мае 2020 года были приняты обновлённые законы о мирных собраниях, выборах и политических партиях, что стало важным шагом в процессе приведения казахстанского законодательства в области прав человека к международным стандартам.
Важный импульс развитию общественного диалога дал запуск Национального совета общественного доверия, который играет важную роль в обсуждении и разработке политических реформ, став эффективным каналом коммуникации власти и общества.
Кроме того, 15 января 2021 года, Президент Касым-Жомарт Токаев представил новоизбранным депутатам Мажилиса третий пакет политических реформ. Новые инициативы направлены на дальнейшее институциональное развитие политической системы страны и совершенствование механизмов защиты прав человека. Их реализация будет способствовать дальнейшему расширению гражданского участия в политических процессах, развитию парламентаризма, многопартийности и местного самоуправления, и в целом демократизации страны.
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-celenapravlenno-i-postupatel-no-realizuet-svoi-obyazatel-stva-v-oblasti-prav-cheloveka-mid-rk_a3752871
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ждем появления западных " гастарбайтеров - строителей " демократии в Казахстане .
Цитата: Konstant от 16.02.2021 08:20:21
Слов нет одни маты в сторону глубокоуважаемого Евросоюза...Оссобенно на фоне регионов в Париже Берлине Испании. Двуличие прет
Слов нет одни маты в сторону глубокоуважаемого Евросоюза...Оссобенно на фоне регионов в Париже Берлине Испании. Двуличие прет
А где вы лично были . Когда у нас рабочих с автоматов расстреливали. И раненых дубинками добивали. По официалке 17 человек убито. По неофициалке 61. Я уже не говорю о Алтыбеке Сарсенбаеве с двумя телохранителями. Которого убили официально КНБ шники. И потом судили. Спец группа Арыстан КНБ. И много кого убили .
Ты о чем говоришь? Я не уважаю политику Евросаюза и запада. Но здесь я вижу всё своими глазами. И нас не заводи в заблуждения.. Я лично был на похоронах некоторых. Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. Какое двуличие ? Так оно и есть.
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 09:46:49
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно.
Цитата: Маке0912 от 16.02.2021 10:15:26
Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно.
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 09:46:49
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно.
Давай пофамильно. Видишь ли, для кого-то Аблязов герой, икона; а для кого-то обычный уголовник и вор... Для кого-то мужик с метлой у подъезда - быдло и неудачник, а для кого-то отец, муж, добытчик, патриот, очищающий родную землю от мусора... Все относительно.
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 10:34:51
Давай пофамильно. Видишь ли, для кого-то Аблязов герой, икона; а для кого-то обычный уголовник и вор... Для кого-то мужик с метлой у подъезда - быдло и неудачник, а для кого-то отец, муж, добытчик, патриот, очищающий родную землю от мусора... Все относительно.
Цитата: Маке0912 от 16.02.2021 10:15:26
Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно.
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 09:46:49
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно.
Давай пофамильно. Видишь ли, для кого-то Аблязов герой, икона; а для кого-то обычный уголовник и вор... Для кого-то мужик с метлой у подъезда - быдло и неудачник, а для кого-то отец, муж, добытчик, патриот, очищающий родную землю от мусора... Все относительно.
Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.
Истинных патриотов у нас достаточно.
Цитата: Konstant от 16.02.2021 08:20:21
Слов нет одни маты в сторону глубокоуважаемого Евросоюза...Оссобенно на фоне регионов в Париже Берлине Испании. Двуличие прет
Слов нет одни маты в сторону глубокоуважаемого Евросоюза...Оссобенно на фоне регионов в Париже Берлине Испании. Двуличие прет
А у нас что, не было репрессии инакомыслящих активистов? На них не давят? Не преследуют и не накидывают статей? У нас есть свобода слова?
Двуличие как раз-таки в ответе нашего МИДа.
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 09:46:49
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
Маке0912 16.02.2021 в 15:15:35 # 772126
"Я уже не говорю о полит заключёны которые на данный момент сидят. "
ХТО эти люди?
http://titus.kz/?previd=113010
Здесь вроде пофамильно пишут.
Цитата: Маке0912 от 16.02.2021 10:48:29
Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.
Истинных патриотов у нас достаточно.
Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.
Истинных патриотов у нас достаточно.
Настолько достаточно, что вы их даже назвать не можете? И Аблязов здесь действительно ни при чем, но в качестве примера подойдет. Что это вы так возбудились? Может я с вашим списочком политзаключенных соглашусь безоговорочно, а может и нет... А может вы считаете, что человек с метлой не может быть патриотом?
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 11:21:57
Настолько достаточно, что вы их даже назвать не можете? И Аблязов здесь действительно ни при чем, но в качестве примера подойдет. Что это вы так возбудились? Может я с вашим списочком политзаключенных соглашусь безоговорочно, а может и нет... А может вы считаете, что человек с метлой не может быть патриотом?
Цитата: Маке0912 от 16.02.2021 10:48:29
Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.
Истинных патриотов у нас достаточно.
Причём тут Аблязов ? Можешь идти с ним в обнимку вместе, сам знаешь куда.
Истинных патриотов у нас достаточно.
Настолько достаточно, что вы их даже назвать не можете? И Аблязов здесь действительно ни при чем, но в качестве примера подойдет. Что это вы так возбудились? Может я с вашим списочком политзаключенных соглашусь безоговорочно, а может и нет... А может вы считаете, что человек с метлой не может быть патриотом?
Ясно всё с тобой.
Зато мне не ясно... Списка то я дождусь политзаключенных Казахстана с твоей точки зрения? По-ходу не дождусь...
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 11:32:03
Зато мне не ясно... Списка то я дождусь политзаключенных Казахстана с твоей точки зрения? По-ходу не дождусь...
Зато мне не ясно... Списка то я дождусь политзаключенных Казахстана с твоей точки зрения? По-ходу не дождусь...
Так тебе же ребята скинули. Смотри выше.
Цитата: Маке0912 от 16.02.2021 11:39:31
Так тебе же ребята скинули. Смотри выше.
Цитата: GoodZone от 16.02.2021 11:32:03
Зато мне не ясно... Списка то я дождусь политзаключенных Казахстана с твоей точки зрения? По-ходу не дождусь...
Зато мне не ясно... Списка то я дождусь политзаключенных Казахстана с твоей точки зрения? По-ходу не дождусь...
Так тебе же ребята скинули. Смотри выше.
Вы стрелки то не переводите...
"Тебе по фамильно ?
Или просто зайди в ютуб, если не затруднит.
Патриоты страны нашей.
Если что могу по фамильно." Ваши слова?
"по фамильно" уже не "могу"?
Но это уже риторический вопрос, я понял бесперспективность нашей дискуссии...