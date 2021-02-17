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Президент Казахстана прокомментировал новый закон о мирных собраниях
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danilov 17 Февраля 2021 в 15:15:54
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Absolute
17.02.2021 в 19:46:12
# 772214
Почему то, что должна делать Генеральная Прокуратора РК. Занимается президент ? Стыдоба...
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