Макрон: альянс НАТО уже неактуален

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danilov 21 Февраля 2021 в 11:18:38
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 21.02.2021 09:14:17
Кто же его теперь из НАТО выпустит? Ляпнул не подумавши. Хозяевам не понравится.
Кто же его теперь из НАТО выпустит? Ляпнул не подумавши. Хозяевам не понравится.
Он гордый независимый президент великой Франции, наследник Бонапарта, тут правда есть маленько истории как под немца легли за 4 дня, но это другое.
НАТО создавался, чтобы противостоять Варшавскому договору, которого больше нет.Quote:
bak1391
1 день назад
НАТО 4 апреля 1949, ОВД - Организации Варшавского договора 14 мая 1955.
19
bak1391
1 день назад
НАТО 4 апреля 1949, ОВД - Организации Варшавского договора 14 мая 1955.
19
Макрон заявил, что альянс НАТО уже неактуален https://www.mk.ru/politics/2021/02/20/makron-zayavil-chto-alyans-nato-uzhe-neaktualen.html
Североатлантический альянс НАТО нельзя назвать актуальной структурой, он нуждается в переосмыслении, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон заявил, что альянс НАТО уже неактуален
Об этом пишет Financial Times.
По мнению французского лидера, Евросоюзу следует разработать единую европейскую оборонную стратегию.
«НАТО был основан, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», - подчеркнул Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Франции добавил, что ни Россия, ни Запад пока «не переварили конец коммунизма». Необходимо признать, что на решение данных проблем понадобится время. Причем, как сказал Макрон, «разочарование продолжится».
«Мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», - заключил он.
Напомним, Варшавский договор был подписан СССР, Польшей, ГДР, Венгрией, Болгарией, Румынией, Чехословакией и Албанией в 1955 году. Соглашение было ответом на присоединение ФРГ к НАТО. В настоящее время все союзники СССР по Варшавскому договору являются членами-участниками Североатлантического альянса.
Североатлантический альянс НАТО нельзя назвать актуальной структурой, он нуждается в переосмыслении, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон заявил, что альянс НАТО уже неактуален
Об этом пишет Financial Times.
По мнению французского лидера, Евросоюзу следует разработать единую европейскую оборонную стратегию.
«НАТО был основан, чтобы противостоять Варшавскому договору. Варшавского договора больше нет», - подчеркнул Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Франции добавил, что ни Россия, ни Запад пока «не переварили конец коммунизма». Необходимо признать, что на решение данных проблем понадобится время. Причем, как сказал Макрон, «разочарование продолжится».
«Мы продолжаем бороться против идеологии или организации, которой больше не существует, с геополитической логикой, которой больше нет и которая продолжает раскалывать Европу», - заключил он.
Напомним, Варшавский договор был подписан СССР, Польшей, ГДР, Венгрией, Болгарией, Румынией, Чехословакией и Албанией в 1955 году. Соглашение было ответом на присоединение ФРГ к НАТО. В настоящее время все союзники СССР по Варшавскому договору являются членами-участниками Североатлантического альянса.