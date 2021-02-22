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Политика
Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН
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danilov 22 Февраля 2021 в 21:48:09
ЖЕНЕВА, 22 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 привела к росту числа нарушений прав человека в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

"Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека - гражданских, культурных, экономических, политических и социальных. COVID-19 усугубил существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека. Мы наблюдаем порочный круг нарушений", - сказал он.
Пандемия привела к нарушениям в области прав человека, заявил генсек ООН
По словам генсека, потеря работы, рост задолженности и резкое падение доходов в буквальном смысле перевернули жизнь сотен миллионов семей вверх дном. Последствия пандемии больше всего ударило по женщинам, меньшинствам, лицам с инвалидностью, престарелым, беженцам, мигрантам и коренным народам. С проблемами столкнулись и подростки, которые не могут посещать школу и имеют ограниченный доступ к техническим средствам. В мире начался рост крайней нищеты.
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https://ria.ru/20210222/pandemiya-1598545585.html
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С добрым утром, Антонио!
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  старик 22.02.2021 в 22:44:45   # 772538
И что дальше Вы собираетесь предпринять г-н Гутерреш, кроме констатации?
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