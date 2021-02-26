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Политика
Артур Платонов получил должность в Nur Otan
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danilov 26 Февраля 2021 в 11:47:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kol 26.02.2021 в 13:15:16   # 772864
Тот ещё флюгер. С апломбом а-ля Киселёв.
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  Маке0912 26.02.2021 в 13:56:24   # 772871
Долизался до вершин.
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  Рамзес 26.02.2021 в 18:08:48   # 772900
Евреи они такие... Умные и хитрые...
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