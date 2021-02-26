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Артур Платонов получил должность в Nur Otan
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danilov 26 Февраля 2021 в 11:47:24
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Kol
26.02.2021 в 13:15:16
# 772864
Тот ещё флюгер. С апломбом а-ля Киселёв.
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Маке0912
26.02.2021 в 13:56:24
# 772871
Долизался до вершин.
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Рамзес
26.02.2021 в 18:08:48
# 772900
Евреи они такие...
Умные и хитрые...
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