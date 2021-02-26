В Европарламенте заявили, что Навальный должен извиниться за свои высказывания в прошлом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Февраля 2021 в 12:04:06
Депутат из Германии, член комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что Алексей Навальный должен был извиниться за свои слова: «Будь то страны Южного Кавказа, рабочие из Центральной Азии или Крым - в последние недели и месяцы он должен был разобраться со всеми этими высказываниями и извиниться. Но он этого не сделал».
«Он никогда от них публично не отрекался, совсем наоборот. Многим, в том числе и в Европарламенте, от этих высказываний всегда становилось дурно», — сказала Крамон, комментируя решение Amnesty International лишить Навального статуса «узника совести» из-за его националистических высказываний в середине 2000-х.
При этом Евродепутат не отказалась от призывов к освобождению Навального, назвав его заключение политическим.
PS
В очередь за ветераном за извинениями встаньте пожалуйста.