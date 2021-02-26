Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...