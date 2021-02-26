Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

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danilov 26 Февраля 2021 в 13:57:59
Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.
По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/glava-gosudarstva-prinyal-osnovatelei-kompanii-kaspikz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 26.02.2021 08:25:07монополию им сделать не получится. Есть боле весомые игроке на этом поле. Как бы их самих не отжали. А так ребята креативные, пока по услугам впереди.
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
"Обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz". Понятно, каких органов
Пастафариан 26.02.2021 в 15:22:23 # 772885
Цитата: Walter от 26.02.2021 09:13:39
Цитата: GoodZone от 26.02.2021 08:25:07монополию им сделать не получится. Есть боле весомые игроке на этом поле. Как бы их самих не отжали. А так ребята креативные, пока по услугам впереди.
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
Ладно про Шымкентскую жизнь вы ничего не знаете, но такое говорить про всем известный каспий
ОТжать, ага
Каспий
Этот и много других банков. Через племянников и доверенных лиц. Всё принадлежит 001.
Все банки включая самый ВТА банк как конкуренты и независимые от сами поняли, уничтожены. Для профилактики и создания типа конкуренции. Иногда надо ходить на собрание. Нет у нас банков без хозяина.
Да ничего. Он же всё знает. Он же не будет грызть руку поставившего его на это кресло. Он же не дурак.
Волк из стаи 001 никогда не загрызёт бывшего вожака.
Который поставил при старости лет на своё место.
Хотя он иногда с амбициями.
Цитата: Пастафариан от 26.02.2021 09:22:23
Скоро крипта возьмет свое
Скоро крипта возьмет свое
Угу и оставит дурачков у разбитого корыта...Наивные как дети.