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Политика
Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz
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danilov 26 Февраля 2021 в 13:57:59
В ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании.



Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.

https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/glava-gosudarstva-prinyal-osnovatelei-kompanii-kaspikz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 26.02.2021 в 14:25:07   # 772877
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
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  Walter 26.02.2021 в 15:13:39   # 772882
Цитата: GoodZone от 26.02.2021 08:25:07
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
монополию им сделать не получится. Есть боле весомые игроке на этом поле. Как бы их самих не отжали. А так ребята креативные, пока по услугам впереди.
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  Leksus 26.02.2021 в 15:13:58   # 772883
Думается, налоговики наябедничали, что не могут заставить коммерсов платить в казну налоги, прикрываясь каспипереводами.
"Обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz". Понятно, каких органов
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  Пастафариан 26.02.2021 в 15:22:23   # 772885
Скоро крипта возьмет свое
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  СССР 26.02.2021 в 15:27:34   # 772886
Цитата: Walter от 26.02.2021 09:13:39
Цитата: GoodZone от 26.02.2021 08:25:07
Они стремятся к монополии, а это не очень хорошо. Каспи уже сейчас ведет себя мягко говоря не этично по отношению к партнерам и вкладчикам-пользователям своих услуг. Пример, понижение процентной ставки возврата за покупки с 1 до 0.5 - нигде эту инфу не афишировали, просто пользователи узнали по факту об этом, я специально искал хоть что-то, ни на сайте, ни в личном кабинете нигде... и прокатило, а скоро вообще отменят, думаю, правда есть QR, но тоже не на долго...
монополию им сделать не получится. Есть боле весомые игроке на этом поле. Как бы их самих не отжали. А так ребята креативные, пока по услугам впереди.


Ладно про Шымкентскую жизнь вы ничего не знаете, но такое говорить про всем известный каспий
ОТжать, ага
Каспий

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  Leksus 26.02.2021 в 15:40:26   # 772887
Отжать не отожмут, а прижать могут. Все основания для этого есть.
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  Маке0912 26.02.2021 в 16:17:33   # 772889
Давайте будем взрослей.
Этот и много других банков. Через племянников и доверенных лиц. Всё принадлежит 001.
Все банки включая самый ВТА банк как конкуренты и независимые от сами поняли, уничтожены. Для профилактики и создания типа конкуренции. Иногда надо ходить на собрание. Нет у нас банков без хозяина.
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  Маке0912 26.02.2021 в 16:24:39   # 772890
Что сделает Наш Токаев ?
Да ничего. Он же всё знает. Он же не будет грызть руку поставившего его на это кресло. Он же не дурак.
Волк из стаи 001 никогда не загрызёт бывшего вожака.
Который поставил при старости лет на своё место.
Хотя он иногда с амбициями.
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  Рамзес 26.02.2021 в 18:00:53   # 772899
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