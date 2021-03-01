Газета Либерасьон взорвала политическое поле Франции

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danilov 01 Марта 2021 в 12:08:51
Таким образом может случиться историческое - впервые не будет политического заслона. Это была привычная практика всех последних лет. Все политические силы вне зависимости от взглядов объединялись во втором туре против Ле Пен, так было и с Жан Мари, так было и с Марин. Каждый раз эта тактика общего заслона срабатывала, таким образом их не пускали во власть. Но в 2022 левые готовы от этого отказаться. В партии Макрона истерика, накинулись на саму газету, пытаются разогнать хэштеги "республиканский фронт". Интересный будет год.
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Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции https://www.bbc.com/russian/news-56241283
1 марта 2021, 13:00 GMT
Обновлено 2 часа назад
Французский суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.
В решении суда говорится, что Саркози может провести год заключения дома и носить электронный браслет, вместо того, чтобы отправиться в тюрьму.
Такой же приговор получил адвокат экс-президента Тьерри Эрцог.
66-летний Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов. Как передает корреспондент Би-би-си во Франции Люси Уильямсон, вынося вердикт, судья заявил, что Саркози "знал о том, что поступает плохо".
До сих пор лишь единожды президент Франции по истечении полномочий был под судом, однако никогда не оказывался в тюрьме.
Предшественник Саркози Жак Ширак был признан виновным в том, что устраивал друзей на фиктивные должности в бытность мэром Парижа. Однако Ширак, при котором Саркози поднялся на французский политический олимп, в судебном процессе 2011 года не участвовал по причине болезни. Он был осужден заочно и получил два года условно.
...
1 марта 2021, 13:00 GMT
Обновлено 2 часа назад
Французский суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.
В решении суда говорится, что Саркози может провести год заключения дома и носить электронный браслет, вместо того, чтобы отправиться в тюрьму.
Такой же приговор получил адвокат экс-президента Тьерри Эрцог.
66-летний Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов. Как передает корреспондент Би-би-си во Франции Люси Уильямсон, вынося вердикт, судья заявил, что Саркози "знал о том, что поступает плохо".
До сих пор лишь единожды президент Франции по истечении полномочий был под судом, однако никогда не оказывался в тюрьме.
Предшественник Саркози Жак Ширак был признан виновным в том, что устраивал друзей на фиктивные должности в бытность мэром Парижа. Однако Ширак, при котором Саркози поднялся на французский политический олимп, в судебном процессе 2011 года не участвовал по причине болезни. Он был осужден заочно и получил два года условно.
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Quote:
Украинские дипломаты везли в ЕС контрабандные сигареты и 16 кг золота — СБУ https://nv.ua/ukraine/events/sotrudniki-ukrainskogo-posolstva-v-polshe-vezli-kontrabandu-novosti-ukrainy-50144928.html
1 марта, 14:28 1445
Цей матеріал також доступний українською
Дипломаты везли контрабанду под видом дипломатической почты (Фото: СБУ)
Разоблаченные в контрабанде сотрудники посольства Украины в Польше пытались вывезти в Евросоюз почти 16 кг золота и более 8 тысяч блоков сигарет на сумму около 1,5 млн гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
Кроме того, во время осмотра у дипломатов также изъяли $140 тысяч, 67,2 тысячи евро и 11,6 тысяч польских злотых.
В спецслужбе уточнили, что контрабанду сотрудники МИД перевозили под видом дипломатической почты, используя официальные документы.
1 марта, 14:28 1445
Цей матеріал також доступний українською
Дипломаты везли контрабанду под видом дипломатической почты (Фото: СБУ)
Разоблаченные в контрабанде сотрудники посольства Украины в Польше пытались вывезти в Евросоюз почти 16 кг золота и более 8 тысяч блоков сигарет на сумму около 1,5 млн гривен.
Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
Кроме того, во время осмотра у дипломатов также изъяли $140 тысяч, 67,2 тысячи евро и 11,6 тысяч польских злотых.
В спецслужбе уточнили, что контрабанду сотрудники МИД перевозили под видом дипломатической почты, используя официальные документы.