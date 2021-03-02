▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
Европейская солидарность получила очередную пробоину
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 02 Марта 2021 в 12:29:57
СЛОВАКИЯ ВСЛЕД ЗА ВЕНГРИЕЙ ОДОБРИЛА РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА СПУТНИК V, НЕ ДОЖИДАЯСЬ РЕГУЛЯТОРА ЕС – РФПИ.
Премьер Словакии встречает в аэропорту Кошице первую партию зарегистрированной местным, а не европейским регулятором вакцины.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Konstant
02.03.2021 в 12:49:32
# 773031
Пусть дальше сплочаются...пока гром не грянет
поощрить
|
покарать
Zoggyla
02.03.2021 в 14:52:21
# 773039
Бунт на корабле. Ниче, каким- нить косточком подавят.
поощрить
|
покарать
старик
02.03.2021 в 18:23:50
# 773050
Правильно, думать нужно о населении , а не о политике.
поощрить (2)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь