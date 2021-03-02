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Политика
Европейская солидарность получила очередную пробоину
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danilov 02 Марта 2021 в 12:29:57
СЛОВАКИЯ ВСЛЕД ЗА ВЕНГРИЕЙ ОДОБРИЛА РОССИЙСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА СПУТНИК V, НЕ ДОЖИДАЯСЬ РЕГУЛЯТОРА ЕС – РФПИ.

Премьер Словакии встречает в аэропорту Кошице первую партию зарегистрированной местным, а не европейским регулятором вакцины.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 02.03.2021 в 12:49:32   # 773031
Пусть дальше сплочаются...пока гром не грянет
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  Zoggyla 02.03.2021 в 14:52:21   # 773039
Бунт на корабле. Ниче, каким- нить косточком подавят.
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  старик 02.03.2021 в 18:23:50   # 773050
Правильно, думать нужно о населении , а не о политике.
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