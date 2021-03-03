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Политика
В Кремле ответили на просьбу Чехии о поставках вакцины
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danilov 03 Марта 2021 в 09:17:46
Россия чутко относится к просьбам о зарубежных поставках вакцины, однако производственные мощности не позволяют удовлетворить все заявки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу Праги о поставках вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

«Вы знаете, что российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения, российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытывают проблемы с вакциной», — сказал Песков.

При этом в Кремле отметили, что на данный момент подобных заявок на поставки вакцины очень много. «Пока производственные мощности не позволяют их все удовлетворять. Но обороты производственные растут, растут каждую неделю, и занимается продвижением вакцины и технологическим удовлетворением всех этих заявок РФПИ, поэтому, конечно, будет вестись работа», — добавил Песков.
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