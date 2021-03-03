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Политика
США ввели санкции за Навального
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danilov 03 Марта 2021 в 11:42:42
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  Zoggyla 03.03.2021 в 13:10:57   # 773144
Амерские коршуны нахохлились.Удивительно куриное поведение.
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  гримм 03.03.2021 в 15:19:09   # 773153
Цитата: Zoggyla от 03.03.2021 07:10:57
Амерские коршуны нахохлились.Удивительно куриное поведение.

они за своего осужденного обеспокоены!!!
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  Skype 03.03.2021 в 15:34:00   # 773156
Да им пох Навальный, они за бабло беспокоятся, они вложили в него херову тучу бабла, он должен был быть на баррикадах возглавить революцию, а его тупо закрыли, причем закрыть должны были давно, любого из на за эти нарушения закрыли и все.
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  Рамзес 03.03.2021 в 18:40:43   # 773165
Цитата: Skype от 03.03.2021 09:34:00
Да им пох Навальный, они за бабло беспокоятся, они вложили в него херову тучу бабла, он должен был быть на баррикадах возглавить революцию, а его тупо закрыли, причем закрыть должны были давно, любого из на за эти нарушения закрыли и все.

Его не тупо закрыли а по делу - митинги не при чем.А так расстрел это самое гуманное что к таким шакалам применять надо,да и то не заслуживают даже этого.
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  старик 03.03.2021 в 18:59:37   # 773172
Ну теперь дело чести России обеспечить пациенту полный покой лет на 10.
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