США ввели санкции за Навального

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danilov 03 Марта 2021 в 11:42:42
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 03.03.2021 07:10:57
Амерские коршуны нахохлились.Удивительно куриное поведение.
Амерские коршуны нахохлились.Удивительно куриное поведение.
они за своего осужденного обеспокоены!!!
Цитата: Skype от 03.03.2021 09:34:00
Да им пох Навальный, они за бабло беспокоятся, они вложили в него херову тучу бабла, он должен был быть на баррикадах возглавить революцию, а его тупо закрыли, причем закрыть должны были давно, любого из на за эти нарушения закрыли и все.
Да им пох Навальный, они за бабло беспокоятся, они вложили в него херову тучу бабла, он должен был быть на баррикадах возглавить революцию, а его тупо закрыли, причем закрыть должны были давно, любого из на за эти нарушения закрыли и все.
Его не тупо закрыли а по делу - митинги не при чем.А так расстрел это самое гуманное что к таким шакалам применять надо,да и то не заслуживают даже этого.