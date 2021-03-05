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Политика
У меня есть посылка, но я вам ее не отдам
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danilov 05 Марта 2021 в 15:20:08
В Еврокомиссии отметили, что даже если регулятор одобрит российскую вакцину, это не будет означать поставки препарата в Европу.
«В настоящее время не ведутся переговоры об интеграции вакцины «Спутник V» в европейский портфель препаратов от COVID-19», — заявили в ЕК.
«Тот факт, что вакцина будет одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в наш портфель», — заявил Reuters второй собеседник.
Напомним, накануне регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 05.03.2021 в 15:35:04   # 773338
Интересно а если не дай бог реальная эпидемия в Европе будет..тоже будут в демократию играть
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  Konstant 05.03.2021 в 15:36:22   # 773339
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
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  Zoggyla 05.03.2021 в 15:36:36   # 773340
И что же такого предосудительного в нежелании пользоваться фармой с востока? Свой фармрынок защищают. Да и хрен с ними.
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  Zoggyla 05.03.2021 в 15:39:14   # 773341
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:36:22
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Что вы так озаботились их человеческим материалом? Пусть что хотят , то и делают. Все равно у большинства населения там мозги прополощенны напрочь. ЛБГТ с ними.
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  СССР 05.03.2021 в 15:49:27   # 773344
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:35:04
Интересно а если не дай бог реальная эпидемия в Европе будет..тоже будут в демократию играть

А сейчас что? Откройте последние статистические данные, сортировку по смертям на душу населения сделайте - Чехия, Бельгия, Словения, Англия, Италия, португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Хорватия,Фрация - всё это сейчас мировые лидеры. Всё закрыто, все по домам сидят до пасхи.
Нам ещё повезло, у нас не такая концентрация населения как в европе, нас так, чутка потрепало летом прошлого года и всё.
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  Konstant 05.03.2021 в 15:52:46   # 773346
Цитата: Zoggyla от 05.03.2021 09:39:14
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:36:22
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Что вы так озаботились их человеческим материалом? Пусть что хотят , то и делают. Все равно у большинства населения там мозги прополощенны напрочь. ЛБГТ с ними.
Тогда весьма грустно...закат европы
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  старик 05.03.2021 в 19:23:00   # 773358
Quote:
Нам ещё повезло, у нас не такая концентрация населения как в европе, нас так, чутка потрепало летом прошлого года и всё.
Боюсь что нас тоже ждут нелегкие времена.
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