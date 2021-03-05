У меня есть посылка, но я вам ее не отдам

Цитата: Konstant от

Или эвропейское ценности дороже людей у них? Или эвропейское ценности дороже людей у них?

Что вы так озаботились их человеческим материалом? Пусть что хотят , то и делают. Все равно у большинства населения там мозги прополощенны напрочь. ЛБГТ с ними.