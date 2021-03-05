У меня есть посылка, но я вам ее не отдам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Марта 2021 в 15:20:08
«В настоящее время не ведутся переговоры об интеграции вакцины «Спутник V» в европейский портфель препаратов от COVID-19», — заявили в ЕК.
«Тот факт, что вакцина будет одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в наш портфель», — заявил Reuters второй собеседник.
Напомним, накануне регулятор ЕС начал экспертизу вакцины "Спутник V".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:36:22Что вы так озаботились их человеческим материалом? Пусть что хотят , то и делают. Все равно у большинства населения там мозги прополощенны напрочь. ЛБГТ с ними.
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:35:04
Интересно а если не дай бог реальная эпидемия в Европе будет..тоже будут в демократию играть
Интересно а если не дай бог реальная эпидемия в Европе будет..тоже будут в демократию играть
А сейчас что? Откройте последние статистические данные, сортировку по смертям на душу населения сделайте - Чехия, Бельгия, Словения, Англия, Италия, португалия, Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Хорватия,Фрация - всё это сейчас мировые лидеры. Всё закрыто, все по домам сидят до пасхи.
Нам ещё повезло, у нас не такая концентрация населения как в европе, нас так, чутка потрепало летом прошлого года и всё.
Цитата: Zoggyla от 05.03.2021 09:39:14Тогда весьма грустно...закат европы
Цитата: Konstant от 05.03.2021 09:36:22Что вы так озаботились их человеческим материалом? Пусть что хотят , то и делают. Все равно у большинства населения там мозги прополощенны напрочь. ЛБГТ с ними.
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Или эвропейское ценности дороже людей у них?
Нам ещё повезло, у нас не такая концентрация населения как в европе, нас так, чутка потрепало летом прошлого года и всё.Боюсь что нас тоже ждут нелегкие времена.