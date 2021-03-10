Политическая бомба разорвалась в Бразилии

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danilov 10 Марта 2021 в 09:57:53
Икона бразильских левых, бывший профсоюзный лидер, Лула дважды избирался президентом от Партии трудящихся (2002 и 2006) и запустил популярные программы по борьбе с бедностью. Следующие выборы (2010 и 2014) выигрывала его протеже Дилма Роуссефф.
После импичмента Роуссефф Лула стал фигурантом уголовного дела о коррупции и за полгода до выборов-2018 был помещен в тюрьму и не смог баллотироваться. В итоге президентом был избран крайне правый кандидат Болсонару.
Приговор Луле тогда вынес верховный судья Мору, который через несколько месяцев стал министром юстиции в кабинете Болсонару, так что многочисленные сторонники Лулы считали своего лидера политическим узником.
Болсонару уже заявил, что бразильцы - по его мнению - против выдвижения Лулы, который не раз жестко его критиковал, в президенты в 2022.
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