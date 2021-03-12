КазТрансГаз переподчинили напрямую фонду "Самрук-Қазына"

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danilov 12 Марта 2021 в 10:50:52
АО "КазТрансГаз" стало портфельной компанией АО "ФНБ "Самрук-Қазына", сообщает департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда.
По его данным, сегодня, 11 марта, было принято постановление правительства, а также подписан договор между "Самрук-Қазына" и "КазМунайГаз" о передаче "КазТрансГаз" в доверительное управление фонду.
"Таким образом, национальная компания "КазТрансГаз" будет осуществлять не только транспортировку газа, но и становится полноценным национальным оператором в сфере газа и газоснабжения", – подчеркнул Ахметжан Есимов.
В прошлом году на заседании совета управляющих фонда "Самрук-Қазына" Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил задачу по выводу "КазТрансГаза" из состава "КазМунайГаза" в непосредственное подчинение фонду "Самрук-Қазына". На заседании председатель правления "КазМунайГаза" Алик Айдарбаев заявил, что в период развития инфраструктуры, нахождение компании и АО "КазТрансОйл" в составе "КазМунайГаза" было полностью оправданным, поскольку необходимо было сосредоточить все ресурсы в единый центр для развития диверсифицированной сети транспортных маршрутов.
"К настоящему моменту все эти работы практически завершены и указанные две компании уже стали самодостаточными. В этой связи, предлагается на первоначальном этапе переподчинить компанию "КазТрансГаз" напрямую в Фонду "Самрук-Казына". Это позволит сократить уровни управления, сохранить инфраструктурные проекты у государства, в случае выхода КМГ на IPO, а самому КМГ сосредоточиться на разведке, добыче и переработке нефти и газа, проектах нефтегазохимии", – сказал тогда Алик Айдарбаев.
В январе 2021 года на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать национального оператора по разведке, добыче и транспортировке газа.
https://informburo.kz/novosti/kaztransgaz-perepodchinili-napryamuyu-fondu-samruk-khazyna
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