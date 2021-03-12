Украина заявила о желании занять должности в штабе НАТО и командных структурах альянса

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danilov 12 Марта 2021 в 21:29:51
"Стороны обсудили стратегические векторы интеграции Украины в НАТО в военной сфере, в частности в рамках партнерства с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Ольга Стефанишина сосредоточила внимание на том, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса EOP: недавно президент Украины в своем письме представил генсекретарю НАТО соответствующую дорожную карту", - сообщила пресс-служба правительства Украины по результатам встречи Стефанишиной и Клутье. При этом указывается, что среди стратегических векторов интеграции Украины в альянс Стефанишина обозначила "назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах".
Вице-премьер к таким направлениям развития отнесла также работу по достижению совместимости Вооруженных сил Украины с войсками государств - членов НАТО, максимальный доступ Украины к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО, а также обмен закрытой информацией в режиме реального времени по безопасным каналам связи по стандартам альянса, отметили в пресс-службе.
По мнению Стефанишиной, антироссийское противодействие Украины позволяет активизироваться на пути интеграции в НАТО. "Способности и бесценный опыт наших вооруженных сил и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступеньку интеграции Украины в НАТО ", - утверждает вице-премьер. Со своей стороны Клутье, как отметили в пресс-службе кабмина, подтвердил поддержку со стороны НАТО "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации ".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10884493
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