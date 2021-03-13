Экс-президента Боливии Аньес задержали по обвинениям в измене

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danilov 14 Марта 2021 в 00:46:58
"Я сообщаю боливийцам, что г-жа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", - сообщил чиновник на своей странице в Twitter.
В пятницу особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых обвиняют в терроризме, измене и преступном сговоре.
После того, как глава МВД сообщил о задержании экс-президента, Аньес в Twitter обвинила действующие власти в политическом преследовании.
"Я заявляю Боливии и всему миру, что руководство Движения к социализму, совершая акт насилия и политического преследования, приказало меня арестовать. Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было. Молюсь за Боливию и за всех боливийцев", - написала Аньес в Twitter.
Ранее на севере страны были задержаны два министра правительства Аньес - юстиции и энергетики. По данным полиции, экс-главы МВД и минобороны покинули страну в конце 2020 года и находились в Бразилии.
В конце октября 2020 года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя ее в геноциде, сама политик считает себя невиновной. Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные.
https://ria.ru/20210313/anes-1601054232.html
Интересный момент: близкий родственник экс-президента Аньес Карлос Анес Дорадо — задержан за контрабанду полтонны кокаина , имеет срок за транспортировку наркотиков, а муж- колумбийский политик.
Учитывая что самый главный путчист и нацист Луис Фернандо Камачо, устроивший переворот в результате которого Аньес стала временным президентом по результатам последних выборов стал губернатором провинции Санта-Круз(сепаратистская провинция находящаяся в долине Амазонки и обладающая запасами нефти) это говорит о возможном обострении внутриполитической ситуации в Боливии. Санта-Круз- самый быстрорастущий в плане экономики регион Боливии.
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