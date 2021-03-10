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Политика
«Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021»
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danilov 15 Марта 2021 в 09:50:14
По сообщениям крымских СМИ «10 марта на полуостров прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».



Что касается китайских бизнесменов, то они договорились с российскими коллегами и властями о налаживании долговременного сотрудничества в области туризма и курортно-оздоровительной сфере. Пекин готов инвестировать средства в Крым, чтобы на полуостров могли приезжать отдыхать граждане КНР.

Кроме того, китайские бизнесмены посетили виноградники, сельскохозяйственные предприятия и места с лечебными грязями. Чжао Кай передал приглашение предпринимателям и чиновникам Крыма посетить КНР с ответным визитом».

https://rg.ru/2021/03/10/reg-ufo/pekinskaia-kompaniia-priglasila-krymskih-biznesmenov-v-kitaj.html
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