Северная Корея отказалась «тратить время» на переговоры с США

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danilov 19 Марта 2021 в 16:30:35
https://russian.rt.com/inotv/2021-03-18/WSJ-Severnaya-Koreya-otkazalas-tratit
Комментарии, по рейтингу, по дате
«Чтобы вести диалог, необходимо создать атмосферу, при которой обе стороны общаются на равных»
По её словам, встреча с американскими представителями будет «тратой времени», потому что США «не готовы воспринять и принять перемены и новое время».Мудрые слова! Ну не способны американцы принять как данность что они уже не являются пупом планеты! Да они по-прежнему сильны и влиятельны, но не всесильны и не на всех влиятельны.