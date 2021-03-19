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Политика
Северная Корея отказалась «тратить время» на переговоры с США
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danilov 19 Марта 2021 в 16:30:35
Как заявила в четверг первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, с начала февраля высшее руководство и представительство страны в ООН получают электронные письма и телефонные звонки из Соединённых Штатов. Дипломат назвала эти попытки «дешёвым трюком», чтобы затянуть переговоры и заручиться общественной поддержкой. По её словам, встреча с американскими представителями будет «тратой времени», потому что США «не готовы воспринять и принять перемены и новое время». Как напомнила Чхве Сон Хи, Северная Корея ясно показала, что больше не предоставит такие возможности, как в Сингапуре или Ханое. Также высокопоставленная сотрудница МИД назвала условие для возвращения за стол переговоров: по её словам, Вашингтон должен поменять своё враждебное отношение и «привычку упорно обвинять» Северную Корею. «Чтобы вести диалог, необходимо создать атмосферу, при которой обе стороны общаются на равных», — подчеркнула Чхве Сон Хи.

https://russian.rt.com/inotv/2021-03-18/WSJ-Severnaya-Koreya-otkazalas-tratit
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.03.2021 в 16:53:07   # 774460
Молодца, у северокорейцев железные яйца!!!
«Чтобы вести диалог, необходимо создать атмосферу, при которой обе стороны общаются на равных»
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  Zoggyla 19.03.2021 в 17:02:34   # 774461
А может здесь более уместен анекдот про Джо, который нах никому не нужен?
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  старик 19.03.2021 в 18:16:50   # 774464
Quote:
По её словам, встреча с американскими представителями будет «тратой времени», потому что США «не готовы воспринять и принять перемены и новое время».
Мудрые слова! Ну не способны американцы принять как данность что они уже не являются пупом планеты! Да они по-прежнему сильны и влиятельны, но не всесильны и не на всех влиятельны.
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  Konstant 19.03.2021 в 18:37:45   # 774465
Молодцы. А США зацепиться и орать начать не за что...будут искать
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