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Политика
Актер, сыгравший Назарбаева, получил депутатский мандат
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danilov 20 Марта 2021 в 17:04:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 20.03.2021 в 17:12:40   # 774540
Обещал объяснить отсутствие через неделю!!!
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  Skype 20.03.2021 в 17:53:23   # 774541
О как, новенький готовенький, шестный
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  Ал 20.03.2021 в 19:20:06   # 774544
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