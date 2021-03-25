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Политика
Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
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GoodZone 25 Марта 2021 в 18:08:15
Германия призывает Еврокомиссию (ЕК) произвести закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на общеевропейском уровне. Об этом в среду со ссылкой на представителя германской администрации сообщила газета Politico.

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", - заявил представитель властей Германии журналистам на брифинге в Берлине. "Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - добавил он.

https://tass.ru/obschestvo/10987979
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.03.2021 в 18:41:06   # 774914
Что за распрекрасная жизнь в этом веселом Евросоюзе? Чтобы спасти жизни жителей нужно спросить разрешения у чиновников ЕК, которые жируют на отчислениях той же Германии. У германских властей с головой все в порядке?
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  Konstant 25.03.2021 в 22:48:01   # 774936
Такое ощущение власти нет?
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