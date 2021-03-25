Байден-Харрис

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danilov 25 Марта 2021 в 16:40:02
Это подтверждается и статьей "Report: White House directs all agencies to refer to ‘Biden-Harris administration’" в American Thinker (американский консервативный журнал):
- Белый дом переходит к коммуникационной стратегии, направленной на продвижение вице-президента Камалы Харрис во всех официальных делах». Директива, как сообщается, исходила от высокопоставленного сотрудника отдела коммуникаций Белого дома и предписывает всем ведомствам называть администрацию Байдена «администрацией Байдена-Харрис» вместо «администрации Байдена».
«Пожалуйста, в официальных сообщениях называйте нынешнюю администрацию «администрацией Байдена-Харрис», — говорится в директиве, причем слова «администрация Байдена-Харрис» выделены жирным шрифтом.
Ни одна из прошлых двух администраций вице-президента в описании своего профиля в «Твиттере» не упоминала. При администрации Обамы там говорилось: «Следите за последними сообщениями президента Обамы и его администрации».
Эта сугубо конкретная формулировка уже присутствует на сайтах всех 15 исполнительных органов. Пресс-релизы и другие сообщения от министерств сельского хозяйства, торговли, обороны, образования, энергетики, здравоохранения и социальных служб, внутренней безопасности, жилищного строительства и городского развития, внутренних дел, труда, по делам штатов, транспорта, казначейства и по делам ветеранов, а также генерального прокурора — все они говорят исключительно об администрации Байдена-Харрис, перестав упоминать одного президента, как было заведено до сих пор.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Из старой гусеницы выпорхнет прекрасная бабочкаПрекрасная ли ? И вообще бабочка или змея?
Цитата: старик от 25.03.2021 12:28:23да это сплошные гиперболы, бабочка вообще из куколки появляется. Ну торкнуло так.
Quote:
Quote:
Из старой гусеницы выпорхнет прекрасная бабочкаПрекрасная ли ? И вообще бабочка или змея?
Женщина-президент США, колонизация Марса в 2026 году и восстание роботов. Какие из предсказаний «Симпсонов» (пока что) не сбылись
Дата: 17 декабря 2018
Тридцать лет назад, 17 декабря 1989 года, на американском канале Fox вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». За это время выпущен уже 31 сезон. «Симпсоны» всегда славились своими предсказаниями: президентство Трампа, появление различных гаджетов вроде смарт-часов Apple Watch и игры Guitar Herо, экономический кризис в Греции, имена Нобелевских лауреатов и много другое. theБабель собрал предсказания из мультсериала, которые пока не сбылись, но вполне могут стать реальностью.
Президент США — женщина
В серии «Барт в будущем», вышедшей в 2000 году, Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США. В этом эпизоде есть одно сбывшееся предсказание, поскольку Лиза сменяет она на этом посту Дональда Трампа.
...
https://babel.ua/ru/texts/23190-zhenshchina-prezident-ssha-kolonizaciya-marsa-v-2026-godu-i-vosstanie-robotov-kakie-iz-predskazaniy-simpsonov-poka-eshche-ne-sbylis
Дата: 17 декабря 2018
Тридцать лет назад, 17 декабря 1989 года, на американском канале Fox вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». За это время выпущен уже 31 сезон. «Симпсоны» всегда славились своими предсказаниями: президентство Трампа, появление различных гаджетов вроде смарт-часов Apple Watch и игры Guitar Herо, экономический кризис в Греции, имена Нобелевских лауреатов и много другое. theБабель собрал предсказания из мультсериала, которые пока не сбылись, но вполне могут стать реальностью.
Президент США — женщина
В серии «Барт в будущем», вышедшей в 2000 году, Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США. В этом эпизоде есть одно сбывшееся предсказание, поскольку Лиза сменяет она на этом посту Дональда Трампа.
...
https://babel.ua/ru/texts/23190-zhenshchina-prezident-ssha-kolonizaciya-marsa-v-2026-godu-i-vosstanie-robotov-kakie-iz-predskazaniy-simpsonov-poka-eshche-ne-sbylis
25 марта 2021
Байден забыл о собственной пресс-конференции https://lenta.ru/news/2021/03/25/forgetful/
Президент США Джо Байден забыл о собственной пресс-конференции, запланированной на четверг, 25 марта. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
«Какая пресс-конференция?» — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, как он готовится к предстоящей пресс-конференции.
Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден должен дать в качестве президента, состоится в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.
...
Байден забыл о собственной пресс-конференции https://lenta.ru/news/2021/03/25/forgetful/
Президент США Джо Байден забыл о собственной пресс-конференции, запланированной на четверг, 25 марта. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
«Какая пресс-конференция?» — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, как он готовится к предстоящей пресс-конференции.
Первая полноформатная пресс-конференция, которую Байден должен дать в качестве президента, состоится в четверг, 25 марта. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.
...