Байден-Харрис

Женщина-президент США, колонизация Марса в 2026 году и восстание роботов. Какие из предсказаний «Симпсонов» (пока что) не сбылисьДата: 17 декабря 2018Тридцать лет назад, 17 декабря 1989 года, на американском канале Fox вышла первая серия мультсериала «Симпсоны». За это время выпущен уже 31 сезон. «Симпсоны» всегда славились своими предсказаниями: президентство Трампа, появление различных гаджетов вроде смарт-часов Apple Watch и игры Guitar Herо, экономический кризис в Греции, имена Нобелевских лауреатов и много другое. theБабель собрал предсказания из мультсериала, которые пока не сбылись, но вполне могут стать реальностью.Президент США — женщинаВ серии «Барт в будущем», вышедшей в 2000 году, Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом США. В этом эпизоде есть одно сбывшееся предсказание, поскольку Лиза сменяет она на этом посту Дональда Трампа....