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Политика
Трюдо считает, что Путину не особенно интересно мнение Запада о нем
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danilov 26 Марта 2021 в 09:45:33
ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что российского лидера Владимира Путина не слишком волнует мнение Запада о нем. Соответствующее заявление Трюдо сделал, комментируя недавнее жесткое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Путина.

"За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент, - сказал глава правительства Канады в интервью интернет-радиостанции SiriusXM. - Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10989737
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.03.2021 в 10:15:33   # 774946
Откровения Трюдо. Накипело!
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  Konstant 26.03.2021 в 10:42:26   # 774951
Нетолерантный какой вы ай ай
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  stasik02 26.03.2021 в 10:43:07   # 774952
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  stasik02 26.03.2021 в 10:44:27   # 774953
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  Zoggyla 26.03.2021 в 11:07:08   # 774955
Чувак в костюме купца первой гильдии почему-то упустил момент посмотреть на часы-луковицу от Фаберже
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  Hairless 26.03.2021 в 12:25:54   # 774962
Какой догадливый премьер в Канаде!

Цитата: stasik02 от 26.03.2021 04:43:07

А он его боится? А он сам знает о том, что боится интернета?

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  Walter 26.03.2021 в 14:02:34   # 774970
Мне тоже все равно что думает Запад о нем, а тем более что он думает он сам о себе.
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