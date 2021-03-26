Трюдо считает, что Путину не особенно интересно мнение Запада о нем

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danilov 26 Марта 2021 в 09:45:33
"За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент, - сказал глава правительства Канады в интервью интернет-радиостанции SiriusXM. - Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10989737
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Цитата: stasik02 от 26.03.2021 04:43:07
А он его боится? А он сам знает о том, что боится интернета?