Путин допустил национализацию срывающих гособоронзаказ предприятий

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danilov 01 Апреля 2021 в 09:09:28
Президент Владимир Путин согласился с идеей национализации предприятий, которые злостно срывают выполнение гособоронзаказа. С таким предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, для сохранения занятости нужно разработать механизм национализации важных для экономики страны предприятий «и приступить к его практическому использованию».
«Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал Путин
RT
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Цитата: Ratkhan от 01.04.2021 03:22:44
Начинается гос.захват предприятия и потом своим продают как у нас. Коррупционероры наглые, при такой системе никогда нам развиваттся
Начинается гос.захват предприятия и потом своим продают как у нас. Коррупционероры наглые, при такой системе никогда нам развиваттся
Из приватизированных в 90-е годы предприятий выжили в основном те, кто может что-то выкопать из земли и продать за бугор. Во всем остальном, за исключением ещё сферы обслуживания, часто собственническое управление оказалось неэффективным.