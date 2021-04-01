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Политика
Путин допустил национализацию срывающих гособоронзаказ предприятий
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danilov 01 Апреля 2021 в 09:09:28
Президент не только поддержал предложение главы Федерации независимых профсоюзов о национализации больших предприятий, но и расширил его, увязав с выполнением гособоронзаказа.

Президент Владимир Путин согласился с идеей национализации предприятий, которые злостно срывают выполнение гособоронзаказа. С таким предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, для сохранения занятости нужно разработать механизм национализации важных для экономики страны предприятий «и приступить к его практическому использованию».

«Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал Путин

RT
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  Ratkhan 01.04.2021 в 09:22:44   # 775281
Начинается гос.захват предприятия и потом своим продают как у нас. Коррупционероры наглые, при такой системе никогда нам развиваттся
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  Hairless 01.04.2021 в 10:50:00   # 775283
Цитата: Ratkhan от 01.04.2021 03:22:44
Начинается гос.захват предприятия и потом своим продают как у нас. Коррупционероры наглые, при такой системе никогда нам развиваттся

Из приватизированных в 90-е годы предприятий выжили в основном те, кто может что-то выкопать из земли и продать за бугор. Во всем остальном, за исключением ещё сферы обслуживания, часто собственническое управление оказалось неэффективным.
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