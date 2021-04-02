Путин осудил «дикий капитализм»

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danilov 02 Апреля 2021 в 12:53:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dimmon от 02.04.2021 09:42:32Это не деление, а шантаж. И почему кто-то должен делиться, если его труд преумножает его материальное состояние?
например можно поднять ставку налога для олигархов до 50% , делиться надо товарисчи коль не хотите революции
например можно поднять ставку налога для олигархов до 50% , делиться надо товарисчи коль не хотите революции
ЗЫ. Вот живет твоя семья в подъезде, где еще таких 14, но зарабатываешь ты в разы больше, чем соседи. Давай за ремонт подъезда ты оплатишь половину стоимости, а остальные остальное. Иначе, тебе дверь говном измажут)))