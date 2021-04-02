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Политика
Путин осудил «дикий капитализм»
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danilov 02 Апреля 2021 в 12:53:41
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  Zoggyla 02.04.2021 в 14:31:46   # 775370
Умерьте капитализм и будет такой ласковый капитализм с человеческим лицом... А может это будет уже не капитализм, а какой-нить капсеоц? Вспоминается анек о ёжике и змее. Удобно же!
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  Dimmon 02.04.2021 в 15:34:34   # 775371
осуждать мало, надо доказывать убеждения делами, а пока России идет прямиком в дикий капитализм, средний класс размылся, богачи все богаче бедняки все беднее.
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  Dimmon 02.04.2021 в 15:42:32   # 775372
например можно поднять ставку налога для олигархов до 50% , делиться надо товарисчи коль не хотите революции
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  Zoggyla 02.04.2021 в 15:49:19   # 775373
Цитата: Dimmon от 02.04.2021 09:42:32
например можно поднять ставку налога для олигархов до 50% , делиться надо товарисчи коль не хотите революции
Это не деление, а шантаж. И почему кто-то должен делиться, если его труд преумножает его материальное состояние?
ЗЫ. Вот живет твоя семья в подъезде, где еще таких 14, но зарабатываешь ты в разы больше, чем соседи. Давай за ремонт подъезда ты оплатишь половину стоимости, а остальные остальное. Иначе, тебе дверь говном измажут)))
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  Walter 02.04.2021 в 18:14:36   # 775380
блять чья бы корова мычала. эх вова вова
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