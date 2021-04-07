США выделят более $1,5 млн на работу по «защите прав и свобод» граждан в Казахстане

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danilov 07 Апреля 2021 в 18:30:22
Как уточнили в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепа, США заинтересованы в оказании содействия казахстанским организациям гражданского общества, деятельность которых «сфокусирована на защите основных свобод». Особый интерес Вашингтон проявил к развитию «свободы ассоциаций» в республике.
«Цель бюро заключается в продвижении уважения и укреплении защиты свободы ассоциаций в Казахстане и обеспечении полноценной представленности мнения граждан Казахстана в «слышащем государстве» президента Токаева сильными, разнообразными и устойчивыми организациями гражданского общества, способными от имени граждан эффективно отстаивать их интересы перед казахстанскими правительственными служащими и обществом в целом», — заявили в ведомстве.
Там пояснили, что подразумевается под термином «слышащее государство». В сентябре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации заявил о цели создать государство такого типа. В общих чертах суть концепции заключается в безбарьерном взаимодействии госорганов и населения.
Предполагается, что, помимо прочего, новая инициатива США с бюджетом в $750 тыс. должна способствовать изменению учебной программы в вузах Казахстана и созданию возможностей для молодых активистов заниматься защитой общественных интересов.
В свою очередь, в USAID заявили о схожих планах — заняться «укреплением прав человека» в Казахстане. На эти цели агентство готово выделить до $800 тыс.
«Конечная цель этого мероприятия — поддерживать условия и возможности для улучшения ситуации в области прав человека, при котором гражданское общество лучше представляет интересы граждан и взаимодействует с властями, а основные государственные институты более эффективно выполняют свои обязанности и реагируют на потребности населения», — говорится в описании гранта.
Как следует из текста, инициатива должна в том числе помочь организациям гражданского общества, действующим в Казахстане, продвигать правозащитные реформы.
Ранее сообщалось о намерении Агентства США по глобальным медиа (USAGM) провести ряд образовательных программ, направленных на «поддержку свободы слова» и работы «независимых СМИ» в разных регионах мира, в том числе в Восточной Европе и Центральной Азии.
https://russian.rt.com/world/news/847634-ssha-grant-kazahstan
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Цитата: Konstant от 07.04.2021 12:56:32у-у-у, ё..й ишак!
Мат мат мат...
Мат мат мат...
Цитата: Konstant от 07.04.2021 12:56:32и отэц!
Мат мат мат...
Мат мат мат...
США выделят более $1,5 млн на работу по «защите прав и свобод» граждан в Казахстане
Quote:
США с 1991 года дали Украине 5 миллиардов - Нуланд https://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/04/22/443289/
ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 2014, 10:22
США потратили 5 миллиардов долларов на развитие демократии в Украине.
Об этом в интервью телекомпании CNN заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд, пишет "ИТАР-ТАСС".
"США вложили около 5 млрд долларов в Украине с 1991 года, с тех пор, как она снова стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку стремлений украинского народа, который желает иметь сильную, демократическую власть, которая представляет его интересы", - отметила Нуланд.
При этом помощник госсекретаря США подчеркнула: "Но мы, конечно, не тратили деньги на поддержку Майдана. Это было стихийное движение, которое сильно отличается от того, что делает сейчас Россия в восточной Украине", - добавила она.
ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 2014, 10:22
США потратили 5 миллиардов долларов на развитие демократии в Украине.
Об этом в интервью телекомпании CNN заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд, пишет "ИТАР-ТАСС".
"США вложили около 5 млрд долларов в Украине с 1991 года, с тех пор, как она снова стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку стремлений украинского народа, который желает иметь сильную, демократическую власть, которая представляет его интересы", - отметила Нуланд.
При этом помощник госсекретаря США подчеркнула: "Но мы, конечно, не тратили деньги на поддержку Майдана. Это было стихийное движение, которое сильно отличается от того, что делает сейчас Россия в восточной Украине", - добавила она.