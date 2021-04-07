США выделят более $1,5 млн на работу по «защите прав и свобод» граждан в Казахстане



ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 2014, 10:22

США потратили 5 миллиардов долларов на развитие демократии в Украине.

Об этом в интервью телекомпании CNN заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд, пишет "ИТАР-ТАСС".

"США вложили около 5 млрд долларов в Украине с 1991 года, с тех пор, как она снова стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку стремлений украинского народа, который желает иметь сильную, демократическую власть, которая представляет его интересы", - отметила Нуланд.

При этом помощник госсекретаря США подчеркнула: "Но мы, конечно, не тратили деньги на поддержку Майдана. Это было стихийное движение, которое сильно отличается от того, что делает сейчас Россия в восточной Украине", - добавила она. США с 1991 года дали Украине 5 миллиардов - Нуланд https://www.epravda.com.ua/rus/news/2014/04/22/443289/ ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 2014, 10:22США потратилина развитие демократии в Украине.Об этом в интервью телекомпании CNN заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд, пишет "ИТАР-ТАСС"."США вложили около 5 млрд долларов в Украине с 1991 года, с тех пор, как она снова стала независимым государством после распада Советского Союза. Эти деньги были потрачены на поддержку стремлений украинского народа, который желает иметь сильную, демократическую власть, которая представляет его интересы", - отметила Нуланд.При этом помощник госсекретаря США подчеркнула: "Но мы, конечно, не тратили деньги на поддержку Майдана. Это было стихийное движение, которое сильно отличается от того, что делает сейчас Россия в восточной Украине", - добавила она.