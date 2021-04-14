Госдума РФ наделила кабмин правом выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

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GoodZone 14 Апреля 2021 в 10:29:50
Согласно прежним нормам Гражданского кодекса, правительство "имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".
Теперь Госдума уточнила, что такое право возникает "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан". Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.
Внесенные в Гражданский кодекс изменения создадут возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, отмечают разработчики в пояснительной записке.
https://tass.ru/ekonomika/11133585
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