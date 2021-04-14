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Политика
Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
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danilov 14 Апреля 2021 в 10:18:42
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия выступает за постепенный отказ доллара во взаиморасчетах с партнерами, как и от использования контролируемых Западом платежных систем, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

Как отметил министр, за счет таких шагов необходимо снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса. Он напомнил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами.Ра

Ранее Лавров уже высказывался, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

https://ria.ru/20210413/platezhi-1727997769.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 14.04.2021 в 10:59:02   # 776099
Да давно пора,эти черти печатают фантики и нагибают весь мир.Я понимаю что железный занавес не есть гуд , но и терпеть это все не выход.
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  Zoggyla 14.04.2021 в 11:02:56   # 776100
Выступать можно против всего плохого за все хорошее, но когда глубокая интеграция сожрала тебя с твоим с суверенитетом - популизм и маниловщина. В теории -возможно, на практике - хз.
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