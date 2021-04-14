Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

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danilov 14 Апреля 2021 в 10:18:42
Как отметил министр, за счет таких шагов необходимо снижать санкционные риски и потенциальные издержки для бизнеса. Он напомнил, что Москва давно ведет работу в этом направлении и видит перспективы взаимодействия с иностранными партнерами.Ра
Ранее Лавров уже высказывался, что санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.
https://ria.ru/20210413/platezhi-1727997769.html
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