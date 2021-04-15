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Политика
Тихий океан — не помойка Японии! МИД Китая о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»
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danilov 15 Апреля 2021 в 10:35:10
ПЕКИН, 14 апреля 2021, 19:16 — REGNUM Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», заявил 14 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Океан — не мусорка Японии, Тихий океан — не помойная канава Японии. Мир не должен платить за утилизацию Японией своей радиоактивной воды. А если некоторые японские официальные лица заявили, что «ничего не будет, если даже выпить эту воду», то пусть они сначала выпьют, а мы посмотрим», — заявил Чжао Лицзянь.

«Мы настоятельно призываем японскую сторону осознать свою ответственность, проявить научный подход, выполнять международные обязательства и учесть серьезную озабоченность мирового сообщества, соседних государств и народа своей страны», — добавил представитель МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов и сейчас хранится в резервуарах.

https://regnum.ru/news/polit/3243215.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 15.04.2021 в 12:58:43   # 776214
Две все голимый п....шь про высокие технологии.
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  kubik 15.04.2021 в 13:02:21   # 776215
Воду с тритием сливают в воду все электростанции Японии и Китая и остальных стран, так как этот изотоп естественный он не накапливается в организмах. Слив очищенной воды накопившейся на Фукусиме 1 производится под контролем МАГАТЭ, а следовательно соответствует строжайшим нормам безопасности, и будет производится не единовременно и не в одном месте, а непосредственно на закрытых на модернизацию и не работающих 50 из 56 энергоблоков Японии.
В процессе сброса задействованы наблюдатели (ученые) всех заинтересованных сторон.
Поэтому заявление носит , чисто политический характер.
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  kubik 15.04.2021 в 13:04:14   # 776216
https://www.youtube.com/watch?v=VLitfHAul1k&t=10s
Доступно изложена суть вопроса.
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  старик 15.04.2021 в 19:58:46   # 776249
Как известно радиация стимулирует рост организмов, так что скоро японцы будут вылавливать фугу размером с кита.
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