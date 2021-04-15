Тихий океан — не помойка Японии! МИД Китая о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1»

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danilov 15 Апреля 2021 в 10:35:10
«Океан — не мусорка Японии, Тихий океан — не помойная канава Японии. Мир не должен платить за утилизацию Японией своей радиоактивной воды. А если некоторые японские официальные лица заявили, что «ничего не будет, если даже выпить эту воду», то пусть они сначала выпьют, а мы посмотрим», — заявил Чжао Лицзянь.
«Мы настоятельно призываем японскую сторону осознать свою ответственность, проявить научный подход, выполнять международные обязательства и учесть серьезную озабоченность мирового сообщества, соседних государств и народа своей страны», — добавил представитель МИД Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов и сейчас хранится в резервуарах.
https://regnum.ru/news/polit/3243215.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
В процессе сброса задействованы наблюдатели (ученые) всех заинтересованных сторон.
Поэтому заявление носит , чисто политический характер.
Доступно изложена суть вопроса.