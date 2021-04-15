 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Риск напряженности между Китаем и Турцией
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Апреля 2021 в 10:44:04
Пекин протестует против отказа в экстрадиции обвиняемого в терроризме уйгурского активиста.



Турция отклонила запрос Китая об экстрадиции Абдулкадира Япчана, который подозревается в совершении преступлений террористического характера и является членом Исламского движения Восточного Туркестана (ETIM).

Турецкая сторона сняла меры судебного контроля и ограничения на выезд в отношении Япчана. Суд в Турции сослался на отсутствие достоверных доказательств.

"Китай настоятельно призывает Турцию признать Абдулкадира Япчана террористом и отменить свое ошибочное решение для предотвращения серьезного негативного воздействия на китайско-турецкие отношения", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"ETIM — это террористическая организация, внесенная в список СБ ООН и признанная таковой Турцией. Абдулкадир Япчан, многократно планировавший террористические акты на территории Китая, является одним из инициаторов ETIM. Китай выражает решительное недовольство решением турецкого суда и твердо выступает против него", — добавил китайский дипломат.

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3129501/risk-china-turkey-tension-beijing-protests-against-refusal
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 15.04.2021 в 18:58:49   # 776239
Вот этот Уйгурский вопрос как и восточный Туркестан - давно является камнем преткновения.Китай не отдаст захваченные земли, и не даст распространению радикального исламизма.Туркам там ни чего не светит окромя проблем.
поощрить | покарать
  старик 15.04.2021 в 20:02:34   # 776250
Что за время? Террористам дают политическое убежище в "цивилизованных" странах. Аукнется это все !
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь