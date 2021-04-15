Риск напряженности между Китаем и Турцией

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danilov 15 Апреля 2021 в 10:44:04
Турция отклонила запрос Китая об экстрадиции Абдулкадира Япчана, который подозревается в совершении преступлений террористического характера и является членом Исламского движения Восточного Туркестана (ETIM).
Турецкая сторона сняла меры судебного контроля и ограничения на выезд в отношении Япчана. Суд в Турции сослался на отсутствие достоверных доказательств.
"Китай настоятельно призывает Турцию признать Абдулкадира Япчана террористом и отменить свое ошибочное решение для предотвращения серьезного негативного воздействия на китайско-турецкие отношения", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"ETIM — это террористическая организация, внесенная в список СБ ООН и признанная таковой Турцией. Абдулкадир Япчан, многократно планировавший террористические акты на территории Китая, является одним из инициаторов ETIM. Китай выражает решительное недовольство решением турецкого суда и твердо выступает против него", — добавил китайский дипломат.
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3129501/risk-china-turkey-tension-beijing-protests-against-refusal
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