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Политика
Добъется ли оппозиция освобождения Навального?
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danilov 23 Апреля 2021 в 14:24:08
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  Рамзес 23.04.2021 в 14:53:04   # 776697
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  djanibek 23.04.2021 в 15:36:37   # 776700
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  djanibek 23.04.2021 в 15:42:42   # 776701
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  Zoggyla 23.04.2021 в 16:35:20   # 776705
Вокруг Навального

Граждане к водке тянутся в муке
Горе залить и в "колодец" упасть
Чтоб не попасть в полицейские руки
Страшно людЯм свой протест заявлять!
Митинги к Леше неравнодушных
Требуют парня освободить
"Руки ломают" в комнатах душных
Блогеров армия учит нас жить
Выйти бы всем на защиту Свободы
Жирную точку поставить в тяжбах
Но не идут к свету ватные ноги
Что-не так в позабытых краях
Кто он, простой этот парень рассейский?
Кто он борец или просто жиган?
Кремль ухмыляется только злодейски
И светлоликим дает по зубам
Грустное пишет зэка в инстаграмы
Мол поплохело сидельцу совсем
Скудная пища и водки ни грамма
Ни перспектив, ни трепещущих тем
Тема одна - скинуть гнета оковы
Однопартейцев хоть раз увидать
И по суровым житейским законам
Мытарей фильмом о них наказать
Чтоб они знали и чтили законы
Чтобы боялись они ФэБэКа
Ангелов совести, чести, свободы
Чистых душою, борцов на века
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  Dimmon 23.04.2021 в 17:32:31   # 776708
новость дня
Quote:
Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Соответствующий указ глава государства пообещал подписать в пятницу, 23 апреля, пишет РИА Новости.

С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.

«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.

Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
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  Hairless 23.04.2021 в 18:38:14   # 776713
[quote name=djanibek[/quote]
Stasik02 detected!!!
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  Ал 23.04.2021 в 20:41:15   # 776719
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  Ал 23.04.2021 в 20:43:22   # 776721
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