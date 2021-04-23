Добъется ли оппозиция освобождения Навального?

Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Соответствующий указ глава государства пообещал подписать в пятницу, 23 апреля, пишет РИА Новости.



С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.



«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.



Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.