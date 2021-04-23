Добъется ли оппозиция освобождения Навального?

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danilov 23 Апреля 2021 в 14:24:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
Граждане к водке тянутся в муке
Горе залить и в "колодец" упасть
Чтоб не попасть в полицейские руки
Страшно людЯм свой протест заявлять!
Митинги к Леше неравнодушных
Требуют парня освободить
"Руки ломают" в комнатах душных
Блогеров армия учит нас жить
Выйти бы всем на защиту Свободы
Жирную точку поставить в тяжбах
Но не идут к свету ватные ноги
Что-не так в позабытых краях
Кто он, простой этот парень рассейский?
Кто он борец или просто жиган?
Кремль ухмыляется только злодейски
И светлоликим дает по зубам
Грустное пишет зэка в инстаграмы
Мол поплохело сидельцу совсем
Скудная пища и водки ни грамма
Ни перспектив, ни трепещущих тем
Тема одна - скинуть гнета оковы
Однопартейцев хоть раз увидать
И по суровым житейским законам
Мытарей фильмом о них наказать
Чтоб они знали и чтили законы
Чтобы боялись они ФэБэКа
Ангелов совести, чести, свободы
Чистых душою, борцов на века
Quote:
Президент России Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. Соответствующий указ глава государства пообещал подписать в пятницу, 23 апреля, пишет РИА Новости.
С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.
Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
С соответствующим предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться.
«Я уже неоднократно сам говорил, что и на федеральном и на региональном уровне буду призывать всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам, к тем, кто не просто профессионально разбирается в этих вопросах, а кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19», — сказал он.
Теперь россияне будут отдыхать с 1 по 11 мая.
Stasik02 detected!!!
Цитата: Hairless от 23.04.2021 12:38:14
[quote name=djanibek
[quote name=djanibek
Stasik02 detected!!![/quote]
Quote:
stasik02
От: 2017-12-09 15:56:36
https://www.titus.kz/?page=titus/profile&id=17584
От: 2017-12-09 15:56:36
https://www.titus.kz/?page=titus/profile&id=17584
Quote:
djanibek"Стасик" в свое время создал до десятка аккаунтов.
От: 2017-12-09 16:12:41
https://www.titus.kz/?page=titus/profile&id=17587
От: 2017-12-09 16:12:41
https://www.titus.kz/?page=titus/profile&id=17587
Среди них "Ербол02" и однокоренной со словом "казах" имеются...
Цитата: Hairless от 23.04.2021 12:38:14
Stasik02 detected!!!
Stasik02 detected!!!