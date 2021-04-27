Россия закрыла свой рынок аудита от иностранных корпораций

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danilov 27 Апреля 2021 в 11:23:45
Помимо иностранных международных аудиторских компаний доступа к российскому рынка аудита лишаются также организации, входящие в одну группу с теми субъектами в отношении которых проводится аудит.
Новые правила регулируются соответствующим постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. № 622. В соответствии с документом, теперь вышеуказанным организациям не должна передаваться информация, определенная соответствующими законами, если аудируемые лица являются эмитентами ценных бумаг и предоставляют консолидированную отчетность.
Также иностранные аудиторы больше не могут получить доступ к отчетности банков и кредитных организаций, специализированных депозитариев и страховщиков, негосударственных пенсионных фондов или управляющих компанией, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений.
Иностранцам также нельзя больше проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, а также в торговых сетях.
И разумеется, ограничен объем информации и документов, которые предоставляет аудируемое лицо, включенное в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Хотя большинству российского населения формулировки постановления и кажутся марсианским языком, данный документ имеет весьма важное значение.
Как отмечают эксперты, фактически «большой четверке» международных аудиторов (Deloitte, KPMG, PwC, EY) Россия указала на дверь. А это является весьма болезненным шагом для США.
Теперь американские структуры не смогут открыто получать через подконтрольные им компании подробную информацию об экономической ситуации в России.
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/24/metkiy-otvet-rossiya-zakryla-svoy-rynok-audita-ot-inostrannyh-korporaciy
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