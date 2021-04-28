Назарбаев - оппозиционерам: А что, лучше нестабильность?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Апреля 2021 в 21:19:22
Поэтому стабильность, спокойствие зависят от всех граждан. Я хотел, чтобы наша страна была эпицентром мира, чтобы трагедий, войн кровавых, религиозных и межэтнических конфликтов не было, не омрачали жизнь наших граждан, чтобы наши дети не гибли в столкновениях, которые видим во всем мире. Можем констатировать, что моя мечта сбылась", - сказал Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Все эти годы на первое место я всегда ставил единство народа, благополучие, гармонию, безопасность, стабильность и спокойствиеЭту заслугу у НАНа не отнять.
В Казахстане все получают минимум по 500 тысяч.
Если денег не хватает доите по 2 коровы . С голоду не сдохните.
Извините но это его слова.