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Политика
Назарбаев - оппозиционерам: А что, лучше нестабильность?
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danilov 28 Апреля 2021 в 21:19:22
"Все эти годы на первое место я всегда ставил единство народа, благополучие, гармонию, безопасность, стабильность и спокойствие. Я слышал, как некоторые оппозиционные товарищи говорили: "Вот, он все время (говорит) стабильность, стабильность, спокойствие". А что, лучше нестабильность? Мы видим, что такое нестабильность. От революции к революции, от войны к войне. И страна при этом не развивается, отстала от всех.

Поэтому стабильность, спокойствие зависят от всех граждан. Я хотел, чтобы наша страна была эпицентром мира, чтобы трагедий, войн кровавых, религиозных и межэтнических конфликтов не было, не омрачали жизнь наших граждан, чтобы наши дети не гибли в столкновениях, которые видим во всем мире. Можем констатировать, что моя мечта сбылась", - сказал Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 28.04.2021 в 22:34:00   # 777018
Стабильность это хорошо. Вот коррупцию бы уничтожить в корне!!! И жили бы вообще шикарно
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  старик 28.04.2021 в 22:45:13   # 777020
Quote:
"Все эти годы на первое место я всегда ставил единство народа, благополучие, гармонию, безопасность, стабильность и спокойствие
Эту заслугу у НАНа не отнять.
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  Dior 28.04.2021 в 23:44:44   # 777022
Верни наворованное народу и стабильнее некуда все станет
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  Маке0912 29.04.2021 в 00:02:04   # 777023
У него всё стабильно. Все дети миллиардеры. Он сам семья и его клан. Остальные приближённые всего лишь миллионеры. Но им хватит.
В Казахстане все получают минимум по 500 тысяч.
Если денег не хватает доите по 2 коровы . С голоду не сдохните.
Извините но это его слова.
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  Skype 29.04.2021 в 00:24:40   # 777024
Был шанс оставить след в Истории Казахстана, не получилось.
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