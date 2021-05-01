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Политика
Встреча с пенсионеркой пошла не по плану
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danilov 01 Мая 2021 в 10:23:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  stasik02 01.05.2021 в 10:42:29   # 777193
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  stasik02 01.05.2021 в 10:59:17   # 777194
Хороший ответ на вопросы этой бабушки

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  Walter 01.05.2021 в 11:26:39   # 777195
Легкая непреднамеренная коррупуия а че нормально
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