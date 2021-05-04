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Политика
Президент Кыргызстана назначил своим советником казахстанского бизнесмена
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danilov 04 Мая 2021 в 08:06:06
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ибрагимов Алмаз Турдуметович назначен советником Президента Кыргызской Республики на общественных началах.

Алмаз Ибрагимов – уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.

За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами «Курмет» и «Отан», также он обладатель ордена «Барыс» 1 и 3 степеней и знака «Енбек данкы» трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/19272_almaz_ibragimov_naznachen_sovetnikom_prezidenta_na_obshestvennih_nachalah
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 04.05.2021 в 08:31:58   # 777312
Теперь заживут!
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  Zoggyla 04.05.2021 в 09:24:12   # 777317
Нету инноваций
Завершен проект
Послужить Киргизии
Должен человек
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  Hairless 04.05.2021 в 10:19:03   # 777322
Quote:
...является сподвижником, членом команды и давним деловым партнёром «евразийского трио»: Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова

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