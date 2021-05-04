Президент Кыргызстана назначил своим советником казахстанского бизнесмена

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danilov 04 Мая 2021 в 08:06:06
Алмаз Ибрагимов – уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.
За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами «Курмет» и «Отан», также он обладатель ордена «Барыс» 1 и 3 степеней и знака «Енбек данкы» трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/19272_almaz_ibragimov_naznachen_sovetnikom_prezidenta_na_obshestvennih_nachalah
Комментарии, по рейтингу, по дате
Завершен проект
Послужить Киргизии
Должен человек
...является сподвижником, членом команды и давним деловым партнёром «евразийского трио»: Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова
Википедия.
Вполне исчерпывающая характеристика