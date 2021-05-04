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Политика
Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом
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danilov 04 Мая 2021 в 17:35:27
19 – 20 мая текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом по приглашению Президента Эмомали Рахмона.

В ходе визита запланированы встречи Глав двух государств в узком и расширенном форматах.

В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3797602580363146&set=a.265175986939174
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 04.05.2021 в 18:26:37   # 777351
по мотивам недавней разборки. приехал с поручением от старшаков. трафик делят...
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  kubik 04.05.2021 в 18:28:26   # 777352
Таджикистан похоже со штатами насчет базы договариваются, зачастили к ним , чего-то : то Шойгу , теперь Токаев.
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  Маке0912 04.05.2021 в 23:37:41   # 777376
Куда пошлют, то и делает.
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