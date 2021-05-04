Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Таджикистан с официальным визитом

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danilov 04 Мая 2021 в 17:35:27
В ходе визита запланированы встречи Глав двух государств в узком и расширенном форматах.
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-таджикского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Отдельное внимание будет уделено активизации региональной кооперации, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
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