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Политика
Президент Садыр Жапаров подписал новую Конституцию
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Гость 05 Мая 2021 в 12:17:52
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 11 апреля.

История вопроса
Инициатива по изменению Конституции стала следствием политического кризиса октября 2020 года, когда в результате протестов против итогов парламентских выборов к власти пришел освобожденный митингующими из тюрьмы экс-депутат Садыр Жапаров. Угрожая депутатам парламента и игнорируя координационный совет оппозиции, он в считаные дни стал сначала премьер-министром, а следом и исполняющим обязанности президента.

Оказавшись у власти, Жапаров предложил изменить Конституцию Кыргызстана и перейти от парламентской к президентской форме правления. Первый проект поправок к основному закону опубликовали уже 17 ноября. Противники реформы назвали документ «Ханституцией» из-за очень широких полномочий, которые получал глава государства. Референдум о поправках изначально планировалось провести вместе с президентскими выборами 10 января, однако из-за критики голосование отложили.

Что изменится
Как и первоначальная версия проект новой Конституции предусматривает переход Кыргызстана к президентской форме правления. Одно и то же лицо может занимать должность главы государства не более двух пятилетних сроков. По старой Конституции один человек мог избраться президентом единожды на шесть лет.

Президент получает право законодательной инициативы, определяет структуру и состав кабинета министров, а глава правительства возглавляет администрацию президента. Также президент будет назначать членов совета безопасности, председателя и заместителей Верховного и Конституционного судов. Для объявления президенту импичмента потребуются голоса не менее 2/3 парламента, а также одобрение генпрокурора и Конституционного суда.

Полномочия парламента сильно сокращаются, как и число самих депутатов. По новой Конституции их останется только 90 вместо нынешних 120. Их будут избирать не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам. Парламент больше не будет влиять на состав правительства и не сможет выражать ему недоверие. Мандат депутата может быть отозван, также депутат может быть лишен неприкосновенности.

Часть полномочий парламента отойдет также новому органу государственной власти — Народному Курултаю (Народному Собранию). В проекте новой Конституции — это «высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия», который будет формироваться по принципу территориального представительства. Теоретически он получит полномочия выражать вотум недоверия правительству и президенту.

Аргументы сторонников
Авторы и инициаторы реформы настаивают на том, что действующая Конституция продемонстрировала свою неэффективность, а предусмотренный нынешними законами государственный аппарат слишком разросся. Парламентская форма правления размывает ответственность за принятие решений на очень широкий круг лиц и на практике это приводит к возникновению неформальных центров власти, как, например, семейные кланы или преступные группы, запугивающие или подкупающие депутатов и чиновников.

Президент Садыр Жапаров ссылается на зарубежную практику. «Опыт развитых стран давно доказал, что желаемый народом порядок и систему власти, которая отвечает за свои обещания, способно реализовать только президентское правление, — заявил он в своей инаугурационной речи. — Президентское правление не означает подавление прав человека, ограничение свободы слова и мысли или превращение судебной системы и парламента в зависимые институты. […] Президентское правление — это головой отвечать перед народом за свои действия».

Председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев делает акцент на социальной направленности проекта основного закона: «в статье 44 прописано, что пенсия, социальное пособие и другая социальная помощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума». То же самое касается и размера оплаты труда гражданина, объясняет политик. Однако, как уточняют местные СМИ, в силу эта нормы вступят только с января 2023 года.

Международные реакции
Проект новой Конституции раскритиковали международные организации. «Некоторые положения проекта новой Конституции Кыргызстана угрожают необходимому балансу ветвей власти и защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права», — говорится в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Западные эксперты указывают на недостатки в процедуре разработки и принятия проекта нового основного закона. «Легитимность Конституционного совещания, органа, не прописанного в действующей Конституции, сомнительна», говорится в заключении. А действующий состав Жогорку Кенеша, чьи полномочия были продлены из-за исключительной ситуации, может выполнять только некоторые обычные функции, но не проводить конституционную реформу.

С призывом прислушаться к заключению Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ обратился к властям Кыргызстана Европейский союз.

kg.akipress.org/news:1700363/?f=cp
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 05.05.2021 в 12:24:43   # 777416
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  Zoggyla 05.05.2021 в 12:26:22   # 777417
Европейский союз. Средняя Азия. Озабочен. Я.
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  Konstant 05.05.2021 в 13:00:26   # 777419
Визги начались у либеральной апщественности
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  NBE 05.05.2021 в 13:58:41   # 777423
Цитата: Konstant от 05.05.2021 07:00:26
Визги начались у либеральной апщественности
Ну не всем хочется быть рабами, и покланяться одному единственному и неповторимому.
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  jumanjiqz 05.05.2021 в 14:09:40   # 777424
Цитата: NBE от 05.05.2021 07:58:41
Цитата: Konstant от 05.05.2021 07:00:26
Ну не всем хочется быть рабами, и покланяться одному единственному и неповторимому.

Давно перестали понимать значение слова раб!?
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  jumanjiqz 05.05.2021 в 14:10:07   # 777425
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  Zoggyla 05.05.2021 в 14:20:56   # 777426
Цитата: jumanjiqz от 05.05.2021 08:10:07
Спрятали! Демоны!
Одно время одна огранизация все время слала нам запросы по спискам персонала. Мы им выслали еще задолго до их запросов. Ну еще раз выслали... Опять - где? Им намекнули литературно куда лежит их путь. Нашлось все, у их главного инженера " средь окурков на грязном столе"( метафора)
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  GoodZone 05.05.2021 в 15:07:56   # 777429
А как же референдум по изменениям в конституции? Или я что-то пропустил? Ай-ай-ай, демократия в опасности, нужны срочные меры по демократизации общества... А может пусть сами разберутся? Не нужно лезть туда, куда не просят... 5 революций, думаю, не без внешнего участия...
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  Dimmon 05.05.2021 в 15:33:21   # 777431
Ханституция звучит прикольно, сколько же ханституций в бывшем СССР: КЗ, РФ, Узб, сюда же кыргызы
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