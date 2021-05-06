ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

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danilov 06 Мая 2021 в 11:39:57
"В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи [европейским компаниям]. Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации. Эти компании должны быть обязаны уведомлять нас [Еврокомиссию] о своем государственном финансировании, и мы будем принимать решение, допускать ли их к сделкам. Если они утаят от нас информацию или предоставят неверные данные, они будут лишены возможности принимать участие в сделке", - заявила она.
"Мы, безусловно, открыты для всех компаний, но у нас должна быть возможность вмешаться в случае выявления чрезмерного влияния иностранных субсидий [в конкретных сделках] на наш рынок", - заявил в свою очередь еврокомиссар во вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
https://tass.ru/ekonomika/11309769
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Британия отправила военные корабли наблюдать за французскими рыбаками у острова Джерси https://www.bbc.com/russian/news-57009910
Французские рыбаки говорят, что новые требования для получения линцензии оговорены не были, но из-за них в водах острова Джерси не смогут рыбачить порядка 80 процентов судов
Власти Британии отправили два военных корабля к берегам острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш. Они патрулируют воды вблизи основного порта, где устроили протест 80 французских рыболовных судов.
Рыбаки из городов западного побережья Франции прибыли к порту Сент-Хелиер в четверг утром. Они недовольны новыми правилами рыболовства, введенными островом Джерси после выхода Британии из ЕС.
Остров Джерси находится в 22 км от Франции и в 160 км от Британии. Самый крупный из Нормандских островов, он является так называемым "королевским владением" Британии, но в ее состав не входит и имеет свои собственные органы власти и суды.
На прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, которая, по словам французов, содержит множество неожиданных ограничений, не оговоренных в соглашении о выходе Британии из ЕС.
Французские власти поддержали протест своих рыбаков, пригрозив острову Джерси отключением электроэнергии, 95% которой поступает туда по подводному кабелю из Франции.
В ответ на это британский премьер Борис Джонсон выразил полную солидарность с властям Джерси и направил к острову два судна Королевского военно-морского флота, HMS Severn и HMS Tamar, чтобы "наблюдать за ситуацией".
...
Французские рыбаки говорят, что новые требования для получения линцензии оговорены не были, но из-за них в водах острова Джерси не смогут рыбачить порядка 80 процентов судов
Власти Британии отправили два военных корабля к берегам острова Джерси, расположенного в проливе Ла-Манш. Они патрулируют воды вблизи основного порта, где устроили протест 80 французских рыболовных судов.
Рыбаки из городов западного побережья Франции прибыли к порту Сент-Хелиер в четверг утром. Они недовольны новыми правилами рыболовства, введенными островом Джерси после выхода Британии из ЕС.
Остров Джерси находится в 22 км от Франции и в 160 км от Британии. Самый крупный из Нормандских островов, он является так называемым "королевским владением" Британии, но в ее состав не входит и имеет свои собственные органы власти и суды.
На прошлой неделе на острове Джерси начала действовать новая система лицензирования судов, которая, по словам французов, содержит множество неожиданных ограничений, не оговоренных в соглашении о выходе Британии из ЕС.
Французские власти поддержали протест своих рыбаков, пригрозив острову Джерси отключением электроэнергии, 95% которой поступает туда по подводному кабелю из Франции.
В ответ на это британский премьер Борис Джонсон выразил полную солидарность с властям Джерси и направил к острову два судна Королевского военно-морского флота, HMS Severn и HMS Tamar, чтобы "наблюдать за ситуацией".
...