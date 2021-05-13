Генсек ООН: Признание «Спутника V» позволит решить проблему вакцинации

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GoodZone 13 Мая 2021 в 09:48:54
«Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V». Это очень хороший знак. Мы считаем, что «Спутник V» – это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации», – сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
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