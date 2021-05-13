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Политика
Генсек ООН: Признание «Спутника V» позволит решить проблему вакцинации
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GoodZone 13 Мая 2021 в 09:48:54
Процесс признания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины «Спутник V» от коронавируса идет, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, отметив, что организация приветствовала бы признание препарата.

«Мы очень ценим, что РФ предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V». Это очень хороший знак. Мы считаем, что «Спутник V» – это также один из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации», – сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня-июле.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 13.05.2021 в 11:46:50   # 777712
Без политических интриг было бы все гораздо проще, быстрее, эффективнее и честнее. Но реальность такова, что политика (а точнее геополитика) рулит экономикой, закапывая в песок жизненно важные ресурсы, отбирая человеческие жизни, сегрегируя людей по различным признакам...
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  Dimmon 13.05.2021 в 11:50:57   # 777714
признание спутника это еще и "визовый" вопрос, вакцинированным "одобренными" вакцинами разрешат въезд, остальным пцр
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