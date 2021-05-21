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Политика
Путин: «зубы выбьем»
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danilov 21 Мая 2021 в 12:43:32
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  stasik02 21.05.2021 в 13:10:28   # 778184
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  stasik02 21.05.2021 в 13:11:34   # 778185
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  stasik02 21.05.2021 в 13:12:30   # 778186
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  stasik02 21.05.2021 в 13:15:14   # 778187
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  htmaker 21.05.2021 в 14:02:28   # 778191
"Выбить зубы", "Посадить на цепь", "Вырвать когти", откуда в обиходе у первого лица государства такой жаргон, не уж то из прошлого
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  GoodZone 21.05.2021 в 14:42:53   # 778192
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
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  htmaker 21.05.2021 в 14:51:41   # 778194
Цитата: GoodZone от 21.05.2021 08:42:53
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...

Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.
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  bolatbol 21.05.2021 в 14:58:04   # 778195
Сосо́ Джугашвили обучался в Тбилисской духовной семинарии и собирался стать мирным священником. Царские сатрапы не давали спокойной жизни пролетариату. И борьбе за его свободу Сталин посвятил жизнь. Но в душе оставался тихим интеллигентом. Берия, гад, гадил, пока добрейший Иосиф Виссарионович читал псалмы и молился о счастье рабочих и крестьян.
Желая мира во всем мире Сталин подписал с Гитлером договор о ненападении через Молотова. "Чмошник, он боится меня!" - вскричал Адольф, встретив Риббентропа, и поручил готовить план "Барбаросса".

Байден еще у Обамы учел ошибки Алоизыча и приготовил более надежный план "Рашенвклочен". Став во главе Главной страны он решил проверить Путина на сыкливость на весь мир - "Убийца? Да, конечно". После этого джентльмены приказали Зе побряцать оружием вокруг ДНР.
"Что же это себе позволяют наши западные партнеры?" - спросил Владимир Владимирович Владимира Вольфовича. "Да пошел ты ...". Тут глава самой большой страны, с самым сильным вооружением понял, что надо пообещать выбить зубы. Ведь его "мочить в сортире!" в свое время помогло выиграть на Кавказе.

Услышав от бесхребетного, вежливого, тихого Путина обещание выбить зубы Байден скормил великий План "Рашенвклочен" Михаилу Саакашвили.
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  NBE 21.05.2021 в 15:03:00   # 778197
Эх, вот если он в делах такой храбрый был бы, а так просто балабол (мое личное диванное мнение).
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  Джимбо 21.05.2021 в 15:40:31   # 778198
Цитата: htmaker от 21.05.2021 08:51:41
Цитата: GoodZone от 21.05.2021 08:42:53
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...

Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.
значение слова жаргон вообще знаете? Путин вроде все литературным языком сказал, так чтоб всем доступно было. И вообще как бы вы выразили эту мысль будучи президентом?
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  KapitanNemo 21.05.2021 в 17:23:37   # 778203
Все правильно Путин говорит, главное вовремя.
Так как есть чем выбивать зубы.

Кто не знает, Байден просится на встречу, чтобы связать руки Москве новым договором по новейшим видам вооружения.

Потому что видимо боятся нового оружия России.

Формулировка Путина - будете уничтожены встречным ударом раньше, чем ваши ракеты долетят до России.

Таким образом Россия обнулила атакующую и оборонительную систему США.
США ударить не могут и защищаться не могут.

Россия может и ударить и защититься.
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  Ара горный 21.05.2021 в 18:05:14   # 778204
Quote:
Джимбо 21.05.2021 в 15:40:31 # 778198
И вообще как бы вы выразили эту мысль будучи президентом?


В данном случае перзидент Раисси выразился как небезызвестный анархист времен гражданской войны.

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