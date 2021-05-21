Путин: «зубы выбьем»

Цитата: GoodZone от

htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191

Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?

Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."

Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли... htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?Ваш пост мне напомнил "Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал.Видно проблемы нерешаемые вылезли...

Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.