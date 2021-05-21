Путин: «зубы выбьем»

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Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
Цитата: GoodZone от 21.05.2021 08:42:53
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.
Желая мира во всем мире Сталин подписал с Гитлером договор о ненападении через Молотова. "Чмошник, он боится меня!" - вскричал Адольф, встретив Риббентропа, и поручил готовить план "Барбаросса".
Байден еще у Обамы учел ошибки Алоизыча и приготовил более надежный план "Рашенвклочен". Став во главе Главной страны он решил проверить Путина на сыкливость на весь мир - "Убийца? Да, конечно". После этого джентльмены приказали Зе побряцать оружием вокруг ДНР.
"Что же это себе позволяют наши западные партнеры?" - спросил Владимир Владимирович Владимира Вольфовича. "Да пошел ты ...". Тут глава самой большой страны, с самым сильным вооружением понял, что надо пообещать выбить зубы. Ведь его "мочить в сортире!" в свое время помогло выиграть на Кавказе.
Услышав от бесхребетного, вежливого, тихого Путина обещание выбить зубы Байден скормил великий План "Рашенвклочен" Михаилу Саакашвили.
Цитата: htmaker от 21.05.2021 08:51:41значение слова жаргон вообще знаете? Путин вроде все литературным языком сказал, так чтоб всем доступно было. И вообще как бы вы выразили эту мысль будучи президентом?
Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.
Цитата: GoodZone от 21.05.2021 08:42:53
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
htmaker 21.05.2021 в 14:02:28 # 778191
Вы образно мыслить умеете или из младолибералов?
Ваш пост мне напомнил "жопа есть, а слова нет..."
Кстати, не так давно один политический персонаж позволил себе куда более "не демократичное высказывание" в ответ на вопрос журналиста и после этого ищет с Путиным встречи... вон и Блинкена к Лаврову подослал. Видно проблемы нерешаемые вылезли...
Мыслить могу, поэтому и пишу, а для дурачков ватников такой жаргон в радость. Я понимаю если бы это был какой-нибудь прапор из кутузки.
KapitanNemo 21.05.2021 в 17:23:37 # 778203
Так как есть чем выбивать зубы.
Кто не знает, Байден просится на встречу, чтобы связать руки Москве новым договором по новейшим видам вооружения.
Потому что видимо боятся нового оружия России.
Формулировка Путина - будете уничтожены встречным ударом раньше, чем ваши ракеты долетят до России.
Таким образом Россия обнулила атакующую и оборонительную систему США.
США ударить не могут и защищаться не могут.
Россия может и ударить и защититься.
Ара горный 21.05.2021 в 18:05:14 # 778204
Джимбо 21.05.2021 в 15:40:31 # 778198
И вообще как бы вы выразили эту мысль будучи президентом?
И вообще как бы вы выразили эту мысль будучи президентом?
В данном случае перзидент Раисси выразился как небезызвестный анархист времен гражданской войны.