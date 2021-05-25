Air Astana отменила авиарейс из Алматы в Минск

Цитата: GoodZone от

Цитата: lado от



а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще? а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще?

Что не по существующим законам сделали белорусы?

Факты в студию, а иначе это пустая болтовня и эмоции... Что не по существующим законам сделали белорусы?Факты в студию, а иначе это пустая болтовня и эмоции...

ладно, если все сказанное не очень, то заведомо ложное сообщение о минировании воздушного судна чужой страны иначе как актом террора не назовешь. Я и здесь не прав? Или вы тут все повально смотрите Роиссю 24 и Вести с киселем?Ну блин, пацаны, ну будьте же вы благоразумнее, чай мы тут не пятнадцатилетние щеглы сидим же, ну е-моё!