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Политика
Air Astana отменила авиарейс из Алматы в Минск
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danilov 25 Мая 2021 в 10:34:11
Национальный авиаперевозчик авиакомпания Air Astana отменила запуск прямого рейса из Алматы в Минск, сообщает «Интерфакс-Казахстан».
В компании не стали уточнять причину отмены. На сайте компании рейс между городами анонсировался на 31 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил, что Казахстан вынесет вопрос о полетах над Беларусью на заседание межведомственной комиссии...

В авиакомпании раскрыли детали, почему было принято такое решение

Air Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы - Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 г. Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам об отмене рейсов были направлены в тот же день, - сообщили в авиакомпании.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 25.05.2021 в 10:50:51   # 778390
Поживем, увидим, как дальше будет. Но вот существует такая версия событий. При получении письма о терракте, были выполнены мероприятия по регламенту. На этого кекса никто не обращал внимания при досмотре багажа, а незадолго до этого некая пассажирка сфотографировала болезного и отправила фото дружку, который выложил сразу же его в соцсеть...Вероятно с каментами...Результат налицо. Если это так и есть, значит компетентные люди следят за соцсетями и оперативно действуют. Ну , а людская глупость беспредельна.
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  lado 25.05.2021 в 11:22:07   # 778393
Правильно сделали, а то этот международный усатый террорист может ещё и наше воздушное судно захватить.
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  ЛиКа 25.05.2021 в 11:38:10   # 778398
Цитата: lado от 25.05.2021 05:22:07
Правильно сделали, а то этот международный усатый террорист может ещё и наше воздушное судно захватить.
планируете полет? )
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  GoodZone 25.05.2021 в 11:53:28   # 778400
Обратите внимание - еще никто не обосновал незаконность посадки самолета, одни эмоции, уже санкции начались, но фактов нет... А все потому, что предъявить нечего, закон соблюден. Остается давить на эмоции и уповать на тупость пипла... и работает ведь. очередной хайли лайкли.
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  Hairless 25.05.2021 в 11:58:26   # 778402
Цитата: lado от 25.05.2021 05:22:07
Правильно сделали, а то этот международный усатый террорист может ещё и наше воздушное судно захватить.

На кой Вы ему сдались?
Ну и с терминами Вы бы поаккуратней. Действия властей Белоруссии не создавали угрозу жизни пассажирам рейса, соответственно не подпадают под определение "терроризм".
И самолет они не захватывали.
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  lado 25.05.2021 в 12:50:07   # 778409
Цитата: Hairless от 25.05.2021 05:58:26
Цитата: lado от 25.05.2021 05:22:07
Правильно сделали, а то этот международный усатый террорист может ещё и наше воздушное судно захватить.

На кой Вы ему сдались?
Ну и с терминами Вы бы поаккуратней. Действия властей Белоруссии не создавали угрозу жизни пассажирам рейса, соответственно не подпадают под определение "терроризм".
И самолет они не захватывали.

а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще?
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  GoodZone 25.05.2021 в 13:07:34   # 778410
Цитата: lado от 25.05.2021 06:50:07

а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще?

Что не по существующим законам сделали белорусы?
Факты в студию, а иначе это пустая болтовня и эмоции...
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  dober66 25.05.2021 в 13:07:46   # 778411
Слабоки
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  Zoggyla 25.05.2021 в 13:15:42   # 778412
Quote:
Самолет посадили под угрозой сбития истребителем.
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  Рамзес 25.05.2021 в 13:22:47   # 778414
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  lado 25.05.2021 в 13:42:00   # 778415
Цитата: GoodZone от 25.05.2021 07:07:34
Цитата: lado от 25.05.2021 06:50:07

а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще?

Что не по существующим законам сделали белорусы?
Факты в студию, а иначе это пустая болтовня и эмоции...

ладно, если все сказанное не очень, то заведомо ложное сообщение о минировании воздушного судна чужой страны иначе как актом террора не назовешь. Я и здесь не прав? Или вы тут все повально смотрите Роиссю 24 и Вести с киселем?
Ну блин, пацаны, ну будьте же вы благоразумнее, чай мы тут не пятнадцатилетние щеглы сидим же, ну е-моё!
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  Hairless 25.05.2021 в 14:05:29   # 778420
Я ни разу не юрист, но вижу это так:
1. Заведомо ложное сообщение о минировании воздушного судна - это преступление, независимо - своей страны или чужой.
Актом террора оно становится тогда, когда сопровождается требованием взорвать самолет при невыполнении каких-либо условий.
Тем не менее, как и любое другое, это преступление должно быть расследовано, виновные найдены и наказаны.
2. При получении сообщения о минировании воздушного судна власти страны, в чьем воздушном пространстве оно находится, должны провести комплекс мероприятий по противодействию возможному терракту, включающие в себя в том числе и сопровождение истребителем, и при необходимости - уничтожение самолета.
3. Документальных подтверждений о том, что команду дал Лукашенко, на данный момент - нет. Более того, несмотря на то, что всем понятно, что это операция белорусских спецслужб, доказательств этого - нет.
4. В правовом поле наказание должно устанавливаться за доказанные факты, а не по принципу Quote:
Ну блин, пацаны, ну будьте же вы благоразумнее, чай мы тут не пятнадцатилетние щеглы сидим же, ну е-моё!

И никак иначе.
5. Применение законов не должно быть выборочным. Если нельзя сажать самолеты - то нельзя всем, а если можно Австрии и Украине - то можно и Белоруссии.
Если США ловит по всему миру, вывозит к себе и судит по своим законам тех, кого считает преступниками - Белоруссия тоже имеет на это право.
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  Walter 25.05.2021 в 14:23:46   # 778422
Цитата: lado от 25.05.2021 07:42:00
Цитата: GoodZone от 25.05.2021 07:07:34
Цитата: lado от 25.05.2021 06:50:07

а что не так?) самолет захватили, причем над своей территорией, когда он почти долетел до прибалтов. Протасевича вели спецы в аэропорту и до аэропорта. Самолет посадили под угрозой сбития истребителем. Таракан усатый стопудово террорист, кто еще?

Что не по существующим законам сделали белорусы?
Факты в студию, а иначе это пустая болтовня и эмоции...

ладно, если все сказанное не очень, то заведомо ложное сообщение о минировании воздушного судна чужой страны иначе как актом террора не назовешь. Я и здесь не прав? Или вы тут все повально смотрите Роиссю 24 и Вести с киселем?
Ну блин, пацаны, ну будьте же вы благоразумнее, чай мы тут не пятнадцатилетние щеглы сидим же, ну е-моё!
на этом сайте объяснять подобное бесполезно. Собираются здесь те чье сознание уже не изменишь. Короче говоря " отрицание очевидного, то что делают росейские то правильно"
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  GoodZone 25.05.2021 в 14:41:06   # 778424
Walter 25.05.2021 в 14:23:46 # 778422
lado 25.05.2021 в 13:42:00 # 778415

Я лишь прошу привести доказательства и ничего более... Вы же юлите и отмазываетесь как нашкодившие детишки... и огульно, бездоказательно обвиняете, на минуточку, легитимного президента европейского государства в терроризме, приплетая все на свете, включая Киселева и новостные ресурсы соседа. Давайте разбираться по фактам, а не давить на типа "отрицание очевидного". А вот с фактами у вас проблемы... что же еще остается? Только "вы не понимаете" и "это другое" .
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