Глава IATA заявил о трудностях с облетом Белоруссии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Мая 2021 в 11:26:14
"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - ИФ) Белоруссией", - сказал он в интервью телеслужбе Bloomberg.
Уолш добавил, что "в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль (для движения воздушного транспорта - ИФ)".
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - ИФ) Белоруссией"
Не столько трудно, сколько дорого.
Свое бабло - оно превыше демократических ценностей и европейской солидарности.