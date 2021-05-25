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Политика
Глава IATA заявил о трудностях с облетом Белоруссии
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danilov 25 Мая 2021 в 11:26:14
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш заявил, что в случае введения запретов на использование гражданской авиацией белорусского воздушного пространства, самолетам по техническим причинам может быть непросто выполнять некоторые рейсы.

"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - ИФ) Белоруссией", - сказал он в интервью телеслужбе Bloomberg.
Уолш добавил, что "в обычное время белорусское воздушное пространство играет важную роль (для движения воздушного транспорта - ИФ)".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 25.05.2021 в 11:35:31   # 778396
Ну мозг пусть включают и летают. Будут российские летать до эвропы
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  Hairless 25.05.2021 в 14:11:46   # 778421
Quote:
"Самолетам может быть трудно избегать (воздушного пространства над - ИФ) Белоруссией"

Не столько трудно, сколько дорого.
Свое бабло - оно превыше демократических ценностей и европейской солидарности.
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